Affaire "viol et agression sexuelle": Pep Guardiola plaide en faveur de Benjamin Mendy

Suspendu depuis un an par Manchester City, Benjamin Mendy a passé d’août 2021 à janvier 2022, soit près de quatre mois, en détention provisoire pour une histoire de sexe. L’international français fut libéré en début janvier et placé sous contrôle judiciaire jusqu’à l’ouverture de son procès débuté le lundi 11 novembre 2022.

Quand Pep Guardiola plaide en faveur de Benjamin Mendy

L’entraineur de Manchester City a donné depuis le 14 novembre 2022, sa version des faits en tant que proche de son joueur sans toutefois s’en mêler. Rapporté par Manchester Evening News selon notre confrère foot mercato, le manager des city zens a qualifié l’international français ‘’de garçon très généreux… qui aime faire des blagues, s’amuser et faire en sorte que les autres s’amusent’’. Mais, il profite de l’occasion pour dire qu’il n’était pas son père et n’était pas au courant de ce que faisaient ses joueurs en dehors des terrains.

Benjamin Mendy est accusé de sept viols et d’une tentative de viol et d’une agression sexuelle sur 6 femmes, selon l’EQUIPE. Face à la plaidoirie du procureur Timothy Cray qui cherche à prouver aux jurés la culpabilité de Mendy et Matturie, un autre accusé de viols, l’attaquant français et ses avocats sont appelés à défendre ces jours-ci son innocence afin d’éviter la prison à perpétuité. Les faits d’accusation de viol et d’agression sexuelle remontent d’octobre 2018 à août 2021 à son domicile de Presbourg, dans le Cheshire.

Yahafe Ouattara : www.afrique-sur7.ci