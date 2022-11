Côte d'Ivoire : Ks Bloom bien parti pour remporter le Primud d’or 2022

L’artiste gospel ivoirien Souleymane Kader Junior Kévin Koné dit Ks Bloom, depuis peu, ne cesse d’accumuler les vues sur ses dernières sorties. Il devient le premier artiste Ivoirien à atteindre la barre de 50 millions de vues. Un cap franchi en marge de feu Dj Arafat, artiste coupé-décalé.

Une transition musique Rap-Gospel bien réussie pour Ks Bloom

Le jeune artiste ivoirien s’est donné pour mission l’accomplissement d'œuvres musicales pour le compte de Jésus-Christ. Il ne cesse depuis, de donner des frissons à ceux qui l’écoutent.

Après un premier album à succès « allumez la lumière » dans lequel l’on compte des tubes à succès tel que « Enfant de Dieu », Ks Bloom enchaîne les succès.

Du rap au gospel, le natif de la commune de Yopougon, en réalité nait d’un père musulman, d’où le nom Koné. Il fait ses premiers pas dans la musique par le rap, sous le pseudo « authentic team ».

Après plusieurs compositions rap-hiphop passées inaperçues, ce n'est qu’en 2017 qu’il décide de se convertir au christianisme par amour pour JÉSUS-CHRIST. Junior Kévin Koné commence avec la musique gospel en 2018 et se rebaptise KS BLOOM.

Aujourd’hui l’artiste compte plus de 845 000 d’abonnés YouTube. Ses compositions donnent une touche particulière à la musique gospel. On y trouve des sonorités qui tendent sur le coupé décalé, le rap, le zouglou.

À vrai dire, un mélange des genres musicaux du pays. Connu pour son talent, l’ancien rappeur décroche son premier grand prix en terre ivoirienne : le Primud d’or 2021. Il enchaîne de ce pas, des spectacles en Côte d’Ivoire et à l’extérieur.

Dans le courant de l’année 2022, Kevin enregistre des dates à salle comble, premier concert philharmonique en avril 2022 au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan, au Casino de Paris en juillet 2022, en République Démocratique du Congo, au Congo Brazzaville, à Maajabu gospel en septembre 2022.

Sa dernière sortie "Commando", en deux semaines, a atteint 2,2 millions de vues sur YouTube.

Ks Bloom peut-il obtenir la majorité des votes au Primud d’or ?

La concurrence est de taille à ce niveau. Face à la pépite de la musique gospel, se pose un mastodonte du Rap Ivoire, l’artiste-rappeur Bassa Zéréhoué Diliyem dit Didi B.

En effet, le rappeur, présent pour la catégorie Primud d’or, est nominé au compte du meilleur clip artiste rap ivoire, le meilleur hit de l’année ‘’Tala’’, meilleur feat urbain avec feu dj Arafat. Et son featuring « En Haut », une collaboration bien réussie avec JR Low et Tamsir (ndlr arrangeur-compositeur).

Ceci paraît moins signifiant pour Ks Bloom qui reste méfiant: « ouais Seigneur ce n’est pas facile hein. Affaire de Primud là. Les gars font film et tout ça là », a écrit l’artiste gospel sur sa page Facebook en réponse à un scénario de Didi B, relatant son parcours et ses performances de l’année 2022 dans une vidéo publiée sur ses réseaux.

Les deux talents seront départagés ce dimanche 6 novembre 2022 au Sofitel Hôtel Ivoire pour la 7 édition du Prix international des musiques urbaines et du coupé-décalé (Primud 2022).

Sur la même liste, des noms bien connus de la musique ivoirienne y figurent dont l’artiste Serges Beynaud qui fait partie du Top 3 des nominés au Primud d’or.

Quel est le vrai nom de Ks Bloom ?

Vous vous doutez bien que son nom à l’état civil n’est pas KS Bloom. En effet, le nom complet de notre artiste préféré est Souleymane Kader Junior Kévin Koné.

Quel âge à Ks Bloom ?

Le jour d’anniversaire de notre étoile préférée est le 08 Octobre. L'artiste célèbrera ses 26 ans le 8 octobre prochain.

Qui est la femme de la star ?

Soupçonnée d’être en couple avec Indira, la chantre camerounaise a fait des révélations.

« Je ne sais pas pourquoi vous pensez que KS Bloom est mon gars. C’est pourtant juste un ami que j’aime bien et avec qui je partage beaucoup de choses. Je me sens très bien avec lui, en plus, il existe des vraies amitiés fille garçon. Ne vous imaginez rien. Mon époux, c’est Jésus… », s’est lâchée la jeune chanteuse camerounaise.

Comment contacter ks bloom ?

Pour contacter Ks Bloom, vous pouvez passer par son manager Elie Oyédou.

Bekanty N’ko www.afrique-sur-7.ci