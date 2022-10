Après Tchin-Tchinn, Jonathan Morrison au cœur d’une vive polémique

Le jeune entrepreneur ivoirien, Jonathan Morrison, est au coeur d'une énième polémique qui enflamme à nouveau la toile. Ce qui se passe.

Le diplôme de Jonathan Morrison au coeur d'un buzz

Le promoteur du tournoi de petits poteaux dénommé Cam Tchin-Tchinn, a dévoilé, il y a quelques jours, un diplôme qu'il dit avoir obtenu en septembre 2017 à Boston aux Etats-Unis.

Un document sur lequel l'on pouvait lire ''Jonathan Morrison a été sélectionné pour le prix d'Excellence de l'Académie nationale des futurs scientifiques et technologiques. Pour des notes exceptionnelles, un potentiel de leadership et une détermination à servir l'humanité dans le domaine de la science et de la technologie''.

Quelques jours après cette publication, des informations selon lesquelles Jonathan Morrison ne serait pas le propriétaire du diplôme, ont fuité sur la toile. Certains détracteurs ont révélé, avec photos à l'appui, que le diplôme appartient à un certain Jonathan Morrison, présenté comme un influenceur américain.

Pour sa défense, Jonathan Morrison a posté des captures de publications sur Snapchat.

'' Je n’ai pas tiré photo avec le certificat et la lettre en main parce-que c‘est trop petit pour moi; j’ai juste pris quelques snap pour garder. Le troupeau de m... continue de nous embrouiller. Vérifiez mon adresse sur la lettre du certificat et sur le ticket de police que j’avais reçu en Octobre 2018 pour avoir dépassé la vitesse limite (c’est le policier qui a écrit tout ce qui est sur le ticket. Appellez vos amis américains pour verifier.) Heureusement que Snapchat ne ment pas'', a lancé l'ex copain de Maria Mobil.