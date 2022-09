Or donc Maria Mobil utilise le nom de Jonathan Morrison pour vendre

La bimbo togolaise, Maria Mobil, qui avait promis de faire le grand déballage sur son ex-petit ami, Jonathan Morrison, a complètement driblé les internautes. Ce qu'elle a fait.

Maria Mobil n'a finalement pas cassé des "papos" sur Jonathan Morrison

La bimbo togolaise Maria Mobil a promis de faire le grand déballage sur son ex petit ami, Jonathan Morrison. ''Depuis le début j’avais décidé de ne rien dire sur cette affaire du plus gros mytho de la Côte d’Ivoire ! Le Bernard Madof ivoirien ! Je m’en fous des injures des émotionnels ! Mais demain (mercredi) 19h je vais casser les papos de votre faux milliardaire et Faux footballeur là! ‘’, avait écrit Maria Mobil, dans une publication sur sa page Facebook.

Emmanuelle Keita a immédiatement réagi. L'ex-actrice de la série Class'A a laissé un message à la "chérie" d'Ariel Sheney. Ne fais pas ce que tu as prévu de faire ! Ne sois pas de ces ex qui détruisent, car mauvais perdants et trop vides pour refaire leurs vies", a écrit Emmanuelle Keita sur sa page Facebook. L'actrice ivoirienne, Bleu Brigitte, est également montée au créneau pour cracher ses vérités à la bimbo togolaise.

''Il faut laisser mon enfant en paix. Le menteur d'après toi, t'a déposée au rond-point. Depuis là, le vrai milliardaire n'est pas passer encore te prendre. Orrrr qu'est-ce que c'est ?'', s'est-elle interrogée sur sa page Facebook. Bleu Brigitte est revenue à la charge avec une autre publication, en laissant des consignes fermes à ses followers.

'' Communiqué de la famille Brigitte Morrison. Si vous voulez parler du passé là, ne partagez surtout pas sa photo, c'est ce qu'elle recherche pour être partout sur facebook. Partageons la photo de Morrison. Zéro fabrication", a-t-elle indiqué.

De son côté, Maria Mobil, qui était très attendue, mercredi soir, a complètement driblé les internautes. " Vous avez rempli mon direct en espérant que je dise des choses…Je suis venue vendre mes produits cosmétiques…", a-t-elle lancé.