Côte d’Ivoire : 500 jeunes d’ Adjamé formés en gestion de fonds

Les 500 bénéficiaires du Fonds communal pour les jeunes, FarikouSoutrali, ont reçu une formation en technique de gestion de fonds le vendredi 30 octobre 2022 sous le regard de Biba Diarra, première adjointe au maire de la commune d' Adjamé.

Adjamé : Le maire Farikou engagé contre le chômage

Biba Diarra, la première adjointe du maire d’ Adjamé, Farikou Soumahoro, a pris part à la formation des 500 bénéficiaires du Fonds communal pour les jeunes, le vendredi 28 octobre 2022. "Le conseil municipal, dirigé par le député-maire Soumahoro Farikou a fait de la jeunesse une priorité majeure de son action communale et la mise en œuvre du PCJ est une réponse claire à l'épineuse question de l'employabilité des jeunes d'Adjamé", a-t-elle dit.

Des jeunes venus de 19 quartiers de ladite commune ont été formés en technique de gestion de fonds. Il faut dire que pour cette première édition du fonds communal pour jeunes dénommé "Farikou Soutrali", plusieurs jeunes d’Adjamé seront financés pour près de 100 millions de francs CFA.

À en croire Dobo Deby, le coordonnateur et promoteur du PCJ (Projet communal pour les jeunes), à travers cette initiative, qui s'inscrit dans le cadre du Programme communal pour les jeunes, le député-maire Soumahoro Farikou, entend réduire le taux de chômage des jeunes et promouvoir leur autonomisation. Il a également fait comprendre qu'en plus des financements, le PCJ accompagne des jeunes diplômés d' Adjamé en quête de stage, de formation et d'emploi.

Rappelons que cette formation avait pour conférenciers plusieurs personnalités, dont Ibrahima Diabaté, président du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, Ouattara Basile, conseiller technique du maire Farikou, mais aussi Ouattara Sékou, directeur des services sociaux culturels, Donna Soumahoro, présidente de la Fondation Amyris, Cissé Aminata Fall, directrice générale de Raouda Finance et Diakité Fatou, responsable du Guichet emploi jeunes.