Boxe: Deontay Wilder ouvre la porte à un combat contre Francis Ngannou

Alors que les chances de le voir affronter Tyson Fury se sont amenuisées en raison de l’initiative du boxeur anglais, qui a depuis trouvé un adversaire auquel se mesurer, Francis Ngannou pourrait affronter dans les prochains mois un autre adversaire de taille qui n'est autre que Deontay Wilder.

Vers un combat de prestige entre Francis Ngannou et Deontay Wilder?

Détenteur de la ceinture des poids lourds à l’UFC, Francis Ngannou se concentre actuellement sur sa remise en forme après avoir subi une blessure au genou récemment. Outre cela, le camerounais doit également régler sa situation contractuelle avec l’UFC. En effet, Francis Ngannou ne parvient pas toujours à s’entendre avec Dana White, le responsable de l’UFC à propos d’une revalorisation salariale. Ces situations n’ont pas pour autant entamer la détermination du Prédateur de revenir le plus tôt possible dans l’octogone et de faire aussi une entrée fracassante sur le ring en affrontant les adversaires de prestige à l’image de Deontay Winter. Justement le boxeur américain que Francis Ngannou a rencontré il y a quelques semaines à l’entraînement voit d’un bon œil également un éventuel combat contre ce dernier.

D’ailleurs, dans un récent entretien pour Insider, l’Américain a clairement ouvert la porte à ce combat qui s’annonce électrique.« Je pense que ce serait un combat intrigant, et qui génèrerait beaucoup d’intérêt. On m’en a déjà parlé, et Al (Haymon, patron du Premier Boxing Championship) a donné son aval. Il y a un vieux dicton qui dit, « Si ça fait de l’argent, ça fait sens. » Et lui a dit qu’il était d’accord. Qui sait, on verra peut-être un jour ce combat. Et si c’est le cas, mon Dieu. Quel combat ce sera. L’avenir s’annonce radieux ! » a-t-il déclaré.

A défaut d’en découdre avec Tyson Fury comme il l’avait prévu, le camerounais doit devoir se contenter d’affronter prochainement à Deontay Wilder.

Les deux hommes sont sans doute dans la race des boxeurs les plus terrifiants de cette dernière décennie.