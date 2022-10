Maroc: Une Youtubeuse et son mari condamnés à deux ans de prison

Au Maroc, le tribunal de première instance de Témara a condamné, mercredi soir, la Youtubeuse Fatiha à deux ans de prison et 500 dirhams d’amendes pour une affaire de bonnes mœurs.

Maroc: Deux ans de prison pour Fatiha

Une nouvelle affaire de bonnes mœurs défraie la chronique au Maroc. Il s’agit de l’affaire de la célèbre youtubeuse de 41 ans, Fatiha. Très populaire sur la toile pour ses vidéos de routine quotidienne, Fatiha a été arrêtée avec son mari le vendredi 7 octobre 2022 par la police judiciaire, pour son implication présumée dans la diffusion et la promotion d’un contenu qui porte atteinte à la pudeur et aux bonnes moeurs. La Youtubeuse s’était filmée dans les toilettes en train de se soulager.

Cette vidéo diffusée par la Youtubeuse avait suscité de vives réactions sur la toile. Plusieurs internautes ont en effet signalé la vidéo en la qualifiant d’images dégoutantes et dégradantes. Sur la base de ces indices, Fatiha a été arrêtée par la police et placée en garde à vue à la suite de son audition. Jugée ce mercredi 27 octobre, elle a été reconnue coupable d’outrage public à la pudeur et incitation à commettre des délits.

Selon plusieurs médias locaux, son mari a également été condamné dans cette affaire.

Débat houleux entre les conservateurs et les progressistes

Au Maroc L’article 483 du Code pénal prévoit et réprime les atteintes à la pudeur ou l’outrage aux bonnes mœurs.

Mais ces dernières années le pays traverse une transformation de son éthique sexuelle à cause de l’affermissement de la société civile et d’un discours public sur les libertés individuelles de plus en plus poussé. Ainsi l’on assiste à un débat féroce entre les partisans d’une idéologie progressiste qui appelle à l’assouplissement des textes de lois qui punissent les bonnes mœurs et les conservateurs qui appellent à durcir le ton.