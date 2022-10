Côte d'Ivoire : Le doux message d'ASalfo à son "petit frère" Kerozen

Kerozen DJ sera en attraction au Bataclan de Paris le dimanche 4 décembre 2022. Avant ce grand rendez-vous qui marque un autre tournant de sa carrière musicale, le poulain d'Emma Dobré a rendu visite à Traoré Salif dit ASalfo.

ASalfo à Kerozen : "Sache que c'est un tournant décisif"

Le dimanche 4 décembre 2022, Kerozen DJ est attendu au Bataclan à Paris pour un spectacle. L'Élu, comme le surnomment ses fans, a bien voulu recevoir l'onction de son devancier ASalfo pour ce show. Mercredi 26 octobre 2022, Yobo Constant Joël, plus connu sous le Kerozen, a effectué le déplacement au siège de Gaou Production pour échanger avec le lead vocal du groupe zouglou Magic System.

ASalfo a apprécié la visite de l'auteur de la célèbre chanson "Mon Dieu". Le promoteur du FEMUA (Festival des musiques urbaines d’Anoumabo) a adressé un message de soutien au protégé de la productrice Emma Dobré pour son prochain spectacle prévu le 4 decembre 2022 au Bataclan à Paris, en France.

"Petit frère, le 4 décembre prochain, tu seras en concert dans la hautement symbolique et mythique salle du Bataclan à Paris. Saches que c’est un tournant décisif et positif pour ta jeune carrière internationale qui s’amorce et qui ne doit plus s’arrêter. C’est pourquoi, nous tes aînés (Magic System) serons à tes côtés pour t’apporter notre soutien et notre force pour la réussite de cet événement. Et saches que comme nous, tous les Ivoiriens te porteront en prière et seront avec toi ce soir là parce que ce n’est plus simplement un enjeu personnel, mais un défi pour toute la Côte d’Ivoire et l’Afrique. Ton concert du 19 novembre au palais de la culture sera la première étape des bénédictions des Ivoiriens avant Paris. Vas-y, fonce ! Nous sommes de coeur avec toi", a déclaré le compagnon de Manadja, Tina et Goudé.