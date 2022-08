Khaby Lame : Ses vidéos muettes mettent l’Italie à ses pieds

Khaby Lame a reçu la nationalité italienne. Le célèbre tiktokeur qui vit en Italie depuis 21 ans n’a pas caché sa joie d’être dorénavant un citoyen italien.

Khaby Lame, fier d’être Italien

Il a fallu attendre de longues années pour que Khaby Lame se voit attribuer la nationalité italienne. Ce jeune Sénégalais de 22 ans, faut-il le rappeler, vit en Italie depuis l’âge d’un an. L’homme au plus de 140 millions d’abonnés sur TikTok a prêté serment le mercredi 17 août 2022. C’était au cours d’une cérémonie dans la commune de Chivasso. "Je jure d’être fidèle à la République et d’observer la Constitution et les lois de l’État", a promis Khaby Lame.

C’est en 2020 que le Sénégalais débarque sur le réseau social TikTok. La spécialité de ce jeune à l’allure innocente, c’est de faire des vidéos sans son ni voix, teintées d’humour. Le tiktokeur s’attaque à des vidéos rurales tout en les déconstruisant.

Très vite, il se fait remarquer sur la toile. En seulement un an, Khaby Lame accroche les internautes avec son style hors pair. Les chiffres vont croître rapidement en sa faveur. Actuellement, son compte TikTok totalise près de 150 millions d’abonnés.

"J'adore divertir les gens et les faire rire depuis que je suis tout petit. Je suis très reconnaissant à TikTok de m'offrir cette plateforme mondiale qui me permet de partager ma passion avec le reste du monde", s’était-il exprimer quand il venait d’atteindre les 100 millions de followers.

Depuis juin 2022, Khaby est devenu le Tiktokeur le plus suivi avec exactement 148,5 millions d’abonnés. Cependant, il ne compte pas demeurer toujours "muet" dans ses vidéos. Le jeune humoriste rêve de conquérir Hollywood.

"Je dois vous avouer que mon rêve ultime serait d’être un jour consacré à Hollywood par un Oscar après avoir reçu la palme d’or au Festival… Évidemment", confie-t-il. De son son vrai nom Khabane Lame, Khaby Lame a vu le jour le mars 2000 au Sénégal.