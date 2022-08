Résultats BTS 2022 : Candidats, voici où consulter votre admissibilité !

Plus de 61 000 candidats au Brevet de technicien supérieur (BTS) 2022 peuvent consulter leurs résultats dès ce vendredi 19 août 2022.

Les résultats du BTS proclamés ce vendredi 19 août 2022

Les résultats du Brevet de technicien supérieur (diplôme de niveau Bac+2) de la session 2022, seront rendus publics ce vendredi. Les 61 002 candidats qui ont pris part aux épreuves orales et écrites du BTS 2022 sont invités à consulter leurs résultats de cet examen en ligne sur le site du ministère de L'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique à travers sa Direction des Examens et Concours (DEXCO).

Cliquez ici pour consulter votre résultat: www.bts.mesrs-ci.net

Cette année, les candidats étaient répartis entre 131 centres, dont 98 à Abidjan, capitale économique ivoirienne. Les épreuves écrites du Brevet de technicien supérieur (BTS), session 2022, dans les filières tertiaires et industrielles, se sont déroulées du lundi 18 au jeudi 21 juillet 2022 sur toute l’étendue du territoire national et les épreuves pratiques ont eu lieu du lundi 25 au samedi 30 juillet 2022.

Pour rappel, en 2021, les épreuves écrites du BTS se sont déroulées du lundi 9 au jeudi 12 août 2021 et les épreuves pratiques du 16 au 21 août 2021. Le taux de réussite global enregistré était de 46,80%, contre 52,93 % pour la session 2020, soit une régression de 6,13%.