Côte d'Ivoire : Le maire Farikou organise la nuit de la Charité à Adjamé

Farikou Soumahoro, le maire d’ Adjamé, une commune populaire de la Côte d’Ivoire, organise une soirée de bienfaisance dénommée la nuit de la Charité. La cérémonie est prévue pour le vendredi 14 octobre 2022.

Côte d’Ivoire : Le maire d’ Adjamé réunit ses administrés autour de la charité

Dobo Deby, le chef de la vie associative, de l'emploi des jeunes et du renforcement des capacités, par ailleurs coordonnateur et promoteur du Programme communal pour les jeunes, la commune d' Adjamé regorge d’une multitude de jeunes dynamiques en quête d'emplois pour certains et de financement de projets pour d'autres.

Il ajoute qu’une majorité de ces jeunes est laissée pour compte et l'appel à l'aide reste sans réponse. Dobo Deby n’a pas manqué de souligner que la commune comprend une élite et des cadres capables de répondre favorablement aux besoins des jeunes.

Au travers du programme communal pour les jeunes-PCJC, le député-maire Farikou Soumahoro organise une soirée de bienfaisance dénommée la Nuit de la Charité. L’objectif est de venir en aide aux jeunes, grâce à la collecte de fonds additionnels qui financeront les projets des jeunes entrepreneurs d' Adjamé.

"La jeunesse adjamoise, une priorité majeure de mon action communale et l'implication de tous est un impératif. La Nuit de la Charité qui se tiendra le 14 octobre prochain, permettra à chacun et à chacune d'apporter sa contribution à l'épanouissement et à la pleine réalisation des jeunes entrepreneurs de la commune d'Adjamé", a fait savoir le maire Farikou Soumahoro.