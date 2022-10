Love Gugu: '' J'ai refusé de porter la bague parce que je me sens homme''

Après le brusque décès de son fils, la blogueuse Love Gugu serait-elle au bord de la dépression ? C'est la grosse interrogation que se se posent de nombreux observateurs après une vidéo postée par celle-ci sur sa page Facebook dans la soirée du samedi.

Love Gugu au bord de la dépression ?

C'est une Love Gugu visiblement très remontée qui s'est exprimée sur la toile, et le moins que l’on puisse dire, c'est qu'il était véritablement difficile de cerner son message.

'' Je suis Love Gugu dorénavant surnommée le perdant... J'ai fait mon propre mea-culpa...Il y a Dieu au dessus de moi, selon moi. Du lundi au vendredi, en dépit des malédictions que je reçois sur la toile , je reste maître de moi, j'ai éduqué des enfants, je dis bien des enfants . Moi j'avais accouché un garçon... Je m'attendais à ce que le Dieu en qui je croyais me mette à l'épreuve (...) Je suis mélangée (...) Selon la loi française, je dois enterrer mon enfant au plus grand tard samedi'', a confié Love Gugu.

Puis d'ajouter: '' Je suis une femme et j'ai un ... en bas de moi, et c'est garçon qui a donné son sperme et ça donné un enfant. Je n'ai pas eu enfant bâtard, même si j'ai refusé de porter la bague parce que je me sens homme. Mais je n'ai pas eu d'enfant bâtard. Mes enfants sont des enfants légitimes en dépit de mon homosexualité que j'assume et que je vais continuer d'assumer jusqu'à ce que mon souffle de vie me quitte''.

Interpellée par un de ses fans qui lui a demandé de faire son deuil hors des réseaux sociaux, Love Gugu n'a pas du tout été tendre avec ce dernier. ''Je fais de ma vie une téléréalité, je n'en ai rien à foutre. Je ne suis pas dans la dépression. Je suis yeux clairs (lucide) et puis je vous parle'', a caché Love Gugu.