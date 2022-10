Côte d'Ivoire : Teeyah explique pourquoi elle a quitté la RTI

La chanteuse et animatrice télé, Teeyah, a donné les raisons pour lesquelles elle a quitté la troisième chaîne de télévision nationale, La 3, où elle a exercé ces dernières années.

Teeyah: '' Tout le monde se dit que c'est forcément une affaire d'argent''

Teeyah est un véritable couteau suisse. Après avoir fait montre de son talent d’excellente chanteuse, elle a fait montre de son talent d’animatrice et de présentatrice télé durant ces deux dernières années.

On l'a vue à l'œuvre sur La 3 à l’emission La Grande Team et sur la radio Fréquence2. Cependant, la chanteuse a annoncé son départ de la RTI à travers un message posté récemment sur sa page Facebook.

'' Nouvelle saison et plein de nouveautés. Je viens par ce post vous annoncer que vous ne m’entendrez pas cette année dans « le pti dej » sur Fréquence 2, ni dans « La grande Team » sur La 3. Je voudrais remercier toutes les personnes avec qui j’ai eu la chance de collaborer et qui m’ont permise de GRANDIR. Je pense évidemment à Mariam COULIBALY, ma petite maman. Ainsi qu’à tous mes frères et sœurs Franck Bleu, Clentélex, Carlton, Yelo, Henrijo, Yves Boris, Jojo, Yann, Jipi et Roger Stephane. Je vous aime fort. À bientôt pour de nouvelles aventures", a-t-elle indiqué.

Désormais sur la chaîne de télévision NCI, la chanteuse a expliqué les raisons qui l'ont poussée à prendre cette décision.

« Tout le monde se dit que c'est forcément une affaire d'argent. Ce n'est pas du tout ça. Il faut dire que le projet qui m'a été présenté en lui-même est intéressant, à savoir la coupe du monde puisque NCI a acquis les droits exclusif de diffusion de la coupe du monde au Qatar. C'est donc la seule télévision en Côte d'Ivoire sur laquelle on pourra suivre tous les matchs de la coupe du monde actuelle. Donc forcément, il y a de belles choses qui se préparent. C'est pour cela qu'on m'a recrutée pour monter une émission avec une très belle équipe», a-t-elle expliqué lors de son récent passage à l'émission Showbuzz sur NCI.