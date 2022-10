Mali- Titrologie : Révélations sur les dernières exigences de Goita à Ouattara

La revue de presse ou la titrologie de ce lundi 31 octobre 2022 est très variée. Plusieurs thèmes ont été traités dans la presse ivoirienne ce jour.

Titrologie du lundi 31 octobre : ''Tout sur les dernières tractations" concernant l'affaire des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali

L'Essor ivoirien s'est penché sur l'affaire concernant les 46 soldats ivoiriens détenus au Mali. '' Tout sur les dernières tractations '', lit-on à la Une du journal qui dévoile également ''les confidences d'un officiel malien".

Même son de cloche pour Le Temps qui affiche à Une : ''Négociations pour la libération des 46 soldats ivoiriens, révélations sur les dernières exigences de Goita à Ouattara''. Pour sa part, L'Expression pointe à sa page d'ouverture: '' 46 soldats ivoiriens illégalement détenus au Mali, la classe politique malienne se dresse contre Goïta".

Plusieurs autres journaux ont mis l'accent sur les prochaines échéances électorales. C'est le cas de L'Intelligent d'Abidjan qui dit '' Comment à Yopougon, des candidats se préparent ou s'affrontent déjà''. L'Inter barre à sa première page: ''Politique nationale, élections locales , l'alliance FPI-RHDP se dessine. Tout sur le comité central du jeudi dernier''.

Dernière Heure Monde barre à sa page d'accueil : '' Reconquête du pouvoir d'État, Trinité Boca et la jeunesse commando du Pdci-Rda sur le terrain de l'identification, à Bouaké ''.

Quant au journal Le Patriote, il mentionne à sa Une : '' Pour faire du Rhdp, une puissante machine à gagner, Niakara en ordre de bataille".

Le Jour Plus fait des ''révélations sur ceux qui opposent Gbagbo à Charles Blé Goudé". Le Mandat mentionne à sa première page: '' V Baoulé / Cohésion sociale et réconciliation, Amedé Kouakou : c'est dans l'union qu'on peut se développer ''. Le Quotidien d'Abidjan déballe ''tout sur les missions de Katinan et Don Mello en France et en Italie".

En Sports, le journal Supersport informe que Franck Kessié veut partir du Fc Barcelone dès janvier prochain.