Côte d'Ivoire: Du flou sur l'affaire du "faux Général" d'Ariel Sheney arrêté

Le ‘’faux’’ Général d' Ariel Sheney, LJM, a été interpellé par l'Unité de lutte contre la grande criminalité (Ulcgc) le 21 octobre dernier pour corruption, escroquerie.

Escroquerie: Le "Général" d' Ariel Sheney a été mis aux arrêts

En effet monsieur LJM se faisait passer pour un Général de corps d’armée exerçant pour l’ONU dans l’humanitaire. Également supérieur hiérarchique de l’ex compagnon de Dj Arafat, Ariel Sheney, cet homme formait des "officiers" et "juges " de la paix, à qui il soutirait de l’argent en leur promettant une fonction aux Nations Unies.

Il est poursuivi pour usurpation de titre, escroquerie à grande échelle et recrutement et formation d’individus. Ariel Sheney, ex-élève officier, juge de la paix, défenseur des droits de l’homme, travaille sous la coupole du général LJM, chose que l'auteur du tube à succès ‘’simpa’’ n’a jamais cachée.

Ayant à plusieurs reprises fait une communication sur les actions menées. Dans une publication faite sur sa page Facebook officielle datant du 21 décembre 2021, l'artiste vantait les mérites des actions de cette organisation ‘’virtuelle’’.

‘’En ma qualité de capitaine Aumônier et juge de paix Afrique et Antilles, j’ai pris part le samedi dernier aux côtés du contre amiral Ange Kessi à la cérémonie de remise d’épaulettes à plus de 400 élèves officiers en tant que juges de la paix et défenseurs des droits l’homme par l’organisation onusienne ‘’world chaplain association human rigths’’ dirigée par le général LJM’’, a-t-il témoigné.

Aujourd’hui, cette histoire du ‘’fameux général’’ demeure dans l’ambiguïté. Comment a-t-il pu tromper la vigilance de tout le monde dans ce pays, particulièrement celle du ministère de la Défense et cette organisation internationale qu'est l’ONU ?

Des formations, signatures de conventions avec grande communication ont pu se faire dans le ‘’virtuel’’ ! Sans aucune traçabilité ?

Mariam Ouattara : www.afrique-sur-7.ci