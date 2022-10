Premier League: Pep Guardiola a-t-il perdu confiance en Riyad Mahrez ?

Les choses ne s’arrangent pas pour l’international algérien Riyad Mahrez à Manchester City. L’attaquant de 31 ans a passé son temps sur le banc de touche samedi 29 octobre à l’occasion de la 14éme journée de Premier League.

Riyad Mahrez puni par Pep Guardiola?

Aligné d’entrée mercredi 27 octobre à l’occasion de la 5e journée de la phase de poule de Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund (0-0), Riyad Mahrez ne s’est pas montré à la hauteur des attentes de son entraîneur Pep Guardiola.

Transparent dans le match, le Fennec s’est même permis de rater un penalty privant ainsi les Sky Blues d’une victoire. Cette piètre performance de l’international algérien a-t-il influencé le choix de Pep Guardiola ce samedi à l’occasion de la 14e journée de premier League ?

C’est ce qui semble être le cas puisque lors du déplacement de Manchester City samedi au King Power Stadium pour affronter Leicester en ouverture de la 14e journée de Premier League, Riyad Mahrez a été laissé sur le banc par le technicien espagnol.

Ce dernier a préféré aligner le trio offensif composé de Jack Grealish, de Bernardo Silva et de Julian Alvarez pour le début du match. L’international anglais Phil Foden est également rentré en cours de match précisément à la 77e minute.

Le Fennec perd des points

Depuis le début de la saison, Riyad Mahrez qui est pourtant l’un des préposés de son équipe dans l’exécution des penaltys, s’est déjà loupé à 3 reprises dans cet exercice. Une situation qui n’est sans doute pas de nature à le remettre en confiance, lui qui doit déjà faire face à un manque de temps de jeu depuis l’entame de la saison.

« Sur ce genre d’exercices, on doit faire mieux. J’ai toujours admiré le courage des joueurs quand ils les frappent, mais on en rate trop. On doit s'améliorer », a déclaré Pep Guardiola à l'issue du match nul contre le Borussia Dortmund.

L’ancien joueur de Leicester cumule toutefois 14 apparitions cette saison, toutes compétitions confondues, dont 8 dans le onze de départ.