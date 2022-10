Côte d'Ivoire Lôh-Djiboua: Me Bertin Zéhouri soulage des centaines d'élèves

Les jeudi 27 et vendredi 28 Octobre 2022, Maitre Bertin Zéhouri et l'Observatoire Pour le Développement, l'Amitié et la Prospérité Côte d'Ivoire (ODAP-CI) dont il est le président, ont procédé au lancement de la distribution de plus de 3000 kits scolaires aux enfants démunis de la région du Loh-Djiboua.

Lôh-Djiboua: Maitre Bertin Zéhouri distribue plus de 3000 kits scolaires aux écoliers démunis de la région

Pour cette étape de lancement, le Flambeau du développement du Loh-Djiboua et sa délégation ont visité successivement les localités de DJIDJE (LAKOTA), de Gnankakro(Hiré), de Guitry, de Kpakosso (Divo) et Hermakono GARO.

Devant la forte mobilisation des parents et de la communauté éducative, Maitre Zéhouri Bertin a invité chacun à faire de l'éducation de ses enfants, une priorité.

" L'éducation reste l'arme la plus efficace pour lutter contre l'ignorance et la pauvreté dans laquelle notre région stagne depuis des lustres. Alors, il est plus que impérieux d'apporter notre aide à notre région. Et cette aide doit provenir de tous les fils et filles de la région", a-t-il lancé.

Poursuivant, Bertin Zéhouri a invité les parents d'élèves au sens élevé de la responsabilité dans l'éducation des enfants pour que demain soit meilleur pour tous. "Cette région est la nôtre, nous ne ménagerons aucun effort pour apporter assistance là où besoin se fait sentir. Et l'école fait partie de nos priorités", a promis le Flambeau du développement du Lôh-Djiboua, qui entend davantage amplifier les actions en faveur de la promotion de l'éducation dans la région.

Dans toutes les localités où il est passé, les populations ont salué l'acte du Président de l'ODAP-CI, qui vient soulager les parents et redonner la joie du chemin de l'école à certains élèves qui n'avaient pas de bic pour écrire.

Cette action de distribution s'étendra sur toute la région du Lôh-Djiboua et particulièrement dans les localités où il y a plus d'élèves démunis.

Infos : Nicaise B.