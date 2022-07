Community Shield : Premier échec de la saison pour Riyad Mahrez

Un samedi compliqué pour Riyad Mahrez et Manchester City. L'international algérien n’a pu empêcher la défaite de son club Manchester City, qui était face à Liverpool samedi 30 juillet 2022, à l’occasion de la finale du Community Shield. Les Sky Blues se sont inclinés (1-3) contre les Reds.

Riyad Mahrez, impuissant face aux Reds décuplés

Aligné d’entrée dans le trio offensif en compagnie de la recrue phare de l’été, Erling Haaland et Jack Grealish, Riyad Mahrez est resté muet dans ce match qui constituait le premier challenge de la saison pour Manchester City. Le Fennec d’Algérie tout comme son équipe était mal inspiré dans cette rencontre, la faute à une formation de Liverpool qui a mis d’entrée une pression terrible sur la défense de Manchester City avec un pressing intense et coordonné.

Incapables de ressortir proprement le ballon de leur moitié de terrain, les Citizens vont très vite encaisser le premier but à la 21e minute, grâce à Trent Alexander Arnold sur un service remarquable de Mohammed Salah.

Après ce premier but, les Reds ont baissé en intensité et se sont mis en danger après des occasions d'Erling Haaland qui a été inefficace.

Au retour des vestiaires, Riyad Mahrez et les siens vont mettre beaucoup plus de rythme et de vivacité dans le jeu. Les hommes de Pep Guardiola seront récompensés à la 70e minute avec l’égalisation de Julian Alvarez.

Quand Liverpool appuie sur l'accélerateur

Sonnés par l’égalisation de Manchester City, les Reds vont mettre le pied sur l’accélérateur et trouveront une nouvelle fois la faille par l’entremise de Mohammed Salah. La star égyptienne transforme un penalty obtenu par Darwin Nunez, la nouvelle recrue estivale.

Ce dernier va définitivement tuer tout suspens en toute fin de partie en inscrivant le 3e but et scellant ainsi la victoire de son club.

Mohammed Salah et ses coéquipiers de Liverpool s’offrent ainsi leur premier sacre de la saison. À l’opposé, Riyad Mahrez et ses coéquipiers devront oublier ce premier échec de la saison et se concentrer sur leur grand début en Premier League cet été face à West Ham le 7 août prochain.