Foot: De très bonnes nouvelles pour le Norvégien Erling Haaland

Erling Haaland quittera certainement le Borussia Dortmund la saison prochaine. Et déjà, les clubs à même de s’offrir le Norvégien lors du prochain mercato estival, ne se comptent plus.

Casting spectaculaire Erling Haaland et le prochain mercato estival

PSG, Real Madrid, Chelsea, Manchester United ou encore City, la liste des clubs qui envisagent déjà le prochain mercato avec Erling Haaland, est loin d'être exhaustive. Bloqué par le Borussia Dortmund cet été, le phénomène norvégien sera cette fois sur le marché. Convoité par les plus grands clubs d’Europe, le Norvégien dispose d’une clause libératoire évaluée à 75 M€ à partir de l’été 2022. De quoi forcément attiser les convoitises.

Alors que le PSG s'active pour préparer la succession de son attaquant Kylian Mbappé, le club de la capitale se penche déjà sur ce dossier. Selon ESPN, l’arrivée du Norvégien est toujours souhaitée par le PSG pour l’après-Mbappé, mais le Real Madrid pourrait de nouveau contrarier les affaires de Leonardo.

Le Real Madrid, grand favori pour Haaland ?

Comme l’explique le quotidien Marca ce jeudi, le Real Madrid compte réaliser un mercato XXL l’été prochain. Outre l’arrivée souhaitée de Kylian Mbappé, le club espagnol espérerait mettre la main sur Erling Haaland, qui devrait quitter le Borussia Dortmund à l’issue de la saison. Selon le média ibérique, les premiers contacts ont été positifs entre le clan Haaland et le Real Madrid, d’autant que l’attaquant du BVB serait impatient d’évoluer sous la mythique tunique blanche de la Casa Blanca.

Et Erling Haaland pourrait à nouveau être également convoité par Manchester United lors du mercato estival 2022 des Red devils. Selon des informations d’ESPN UK, l’international norvégien reste une cible de choix pour les décideurs mancuniens. Ces derniers espèrent profiter de la clause libératoire fixée à 75 millions d’euros qui s’activera à partir de juin 2022. Pourtant, à en croire Bild, seuls trois clubs semblent avoir la surface financière pour recruter Erling Haaland: Manchester City, Manchester United et le PSG.

La faute aux exigences du natif de Leeds et de son agent. Plus que les 75 millions d’euros à débourser pour s’entendre avec le Borussia Dortmund, ce sont les 50 millions d’euros de salaire annuel et les primes à la signature gigantesques pour le joueur, son père et l’inévitable Mino Raiola qui devraient refroidir ses autres prétendants, parmi lesquels le Real Madrid, visiblement pas prêt à de telles folies. Et les mauvaises relations qu’entretiennent les dirigeants madrilènes avec le super agent italien n’arrangent pas les affaires des Merengue… Wait and see.