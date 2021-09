Côte d'Ivoire: Un grave accident fait 5 morts sur l'axe Akoupé-Kotobi

Au moins 5 personnes sont décédées dans un grave accident survenu tôt ce jeudi 2 septembre 2021 sur l'axe Akoupé-Kotobi. Selon la plateforme Police secours, le drame est survenu suite à une collision entre un minicar transportant des passagers et un sémi-remorque en stationnement.

Grave accident sur l'axe Akoupé-Kotobi : Au moins cinq personnes tuées et de nombreux blessés

Un grave accident est survenu, jeudi 1er septembre sur l'axe Akoupé - Kotobi, faisant au moins cinq morts et de nombreux blessés. Selon Police secours, il s'agit d'une collision entre un minicar roulant à vive allure et un semi-remorque en stationnement à quelque 15 km de la ville d'Akoupé.

Des accidents sont signalés de façon récurrente sur cette voie expresse menant à Bongouanou, la capitale du Moronou, dans l'est de la Côte d'Ivoire. Ce, en dépit des mesures prises par le ministère ivoirien du Transport, notamment le retrait du permis de conduire, pour faire face à la recrudescence de l'insécurité routière dans le pays.

En août 2020, deux graves accidents avaient eu lieu le même jour, sur le même axe, faisant au moins 17 personnes tuées. Le premier drame survenu dans la localité de Nianda, dans le sud d'Agnibilékro, avait fait une dizaine de victimes dont 2 décès sur le coup. Le second avait eu lieu à Sarabadougou, dans le département d'Akoupé. Un car de transport de la Compagnie GTI avait terminé sa course dans un ravin, faisant une soixantaine de blessés et 7 personnes tuées.