Ligue des champions: Erling Haaland veut battre tous les records

Erling Haaland est le seul à occuper la tête du classement des meilleurs buteurs de la Ligue des champions 202-2023 après trois journées de matchs.

Haaland peut-il devenir le meilleur buteur de Premier League ou de la UEFA Champions League?

Auteur d'un triplé, dimanche, face à Manchester United (6-3), le troisième depuis son arrivée chez les Citizens, Erling Haaland a traumatisé encore un peu plus l'Angleterre. Au Royaume, on jure que l'on n'avait encore jamais vu un tel phénomène. Et les chiffres le confirment.

Mercredi, Haaland a encore mis tout le monde d'accord pour la phase aller avec son deuxième doublé de la phase de groupes cette saison.

Après le festival de Manchester City face à Manchester United, le Norvégien s'est encore contenté du minimum syndical. "Ouais, c'était pas mal", a-t-il lâché au micro. La routine d'Erling, en somme. Pourtant, ce que l'ancien buteur du Borussia Dortmund propose depuis le début de saison n'a rien d'une routine.

Le triplé deBorussia Dortmund contre Pilsen lors de la première journée a fait de lui le premier leader de la course au meilleur buteur, bien qu’il n’ait pas retrouvé le chemin des filets depuis. Cela a donné à Sané la chance de surclasser son ancien coéquipier avec deux buts lors de la victoire 5-0 du Bayern à domicile contre Pilsen au début de la troisième journée.

Mais mercredi, Haaland a impliqué tout le monde dans le match aller avec son deuxième doublé en phase de groupes cette saison. Le Norvégien a trouvé le chemin des filets à chaque match jusqu’à présent.