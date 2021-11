Ligue des champions UEFA (4e journée): Flash Scores et Résultats matchs

Flash scores et Résultats matchs de la 4e journée de la Ligue des champions UEFA jouée de mardi 2 novembre et vivez les principaux temps forts.

Ligue des champions UEFA: Les Scores et Résultats matchs du mardi 2 novembre

Chelsea, Séville, le Barça et la Juve qualifiés... Le PSG repasse deuxième de sa poule devantLeipzig et derrière Manchester United... Rennes éliminé mais en lutte avec Krasnodar pour la 3e place qualificative pour la Ligue Europa... Dortmund solide leader.

GROUPE E

Bayern Munich/Benfica : 5-2.

Dynamo Kiev/FC Barcelone : 0-1.

1er – Bayern Munich : 12 points (+15 de différence de buts).

2e – FC Barcelone : 6 points (-4).

2e – Benfica : 4 points (-4).

4e – Dynamo Kiev : 1 point (-7).

GROUPE F –

Atalanta/Manchester United : 2-2.

Villarreal/Young Boys Berne : 2-0.

1er – Manchester United : 7 points (+1)

2e – Villarreal : 7 points (+4).

3e – Atalanta : 5 points (+0 de différence de buts).

4e – Young Boys Berne : 3 points (-5).

GROUPE G

Wolfsburg/Salzbourg : 2-1.

Séville/Lille : 1-2.

1er – RB Salzbourg : 7 points (+2 de différence de buts).

2e – Wolfsburg : 5 points (+1).

3e – Lille : 5 points (+1).

4e – Séville : 3 points (-1).

GROUPE H

Malmö/Chelsea : 0-1.

Juventus/Zénith Saint-Pétersbourg : 4-2.

1er – Juventus : 13 points (+7 de différence de buts).

2e – Chelsea : 9 points (+5).

3e – Zénith Saint-Pétersbourg : 3 points (+0).

4e – Malmö : 0 point (-12).

CLASSEMENTS

GROUPE A

Manchester City/Bruges.

Leipzig/PSG :

1er – PSG : 7 points (+3 de différence de buts).

2e – Manchester City : 6 points (+5).

3e – Club Bruges : 4 points (-3).

4e – RB Leipzig : 0 point (-5).

GROUPE B

Liverpool/Atlético de Madrid;

AC Milan/Porto.

1er – Liverpool : 9 points (+6 de différence de buts).

2e – Atlético de Madrid : 4 points (+0).

3e – Porto : 4 point (-3).

4e – AC Milan : 0 point (-3).

GROUPE C

Sporting Portugal/Besiktas.

Borussia Dortmund/Ajax.

1er – Ajax Amsterdam : 9 points (+10 de différence de buts).

2e – Borussia Dortmund : 6 points (-2).

3e – Sporting Portugal : 3 point (-1).

4e – Besiktas : 0 point (-6).

GROUPE D

Real Madrid/Shakhtar Donetsk.

Sheriff Tiraspol/Inter Milan.

1er – Sheriff Tiraspol : 6 points (+2 de différence de buts).

2e – Real Madrid : 6 points (+5).

3e – Inter Milan : 4 points (+1).

4e – Shakhtar Donetsk : 1 point (-7).

Commentaires

Lors de cette 4e journée de la Ligue des champions, le Bayern a réalisé un nouveau récital face à Benfica en s'imposant 5-2. Manchester United a une nouvelle fois été sauvé par Cristiano Ronaldo face à l'Atalanta (2-2) et le Barça s'est rassuré en s'imposant 1-0 à Kiev grâce à un but de sa pépite Ansu Fati.

Si le FC Barcelone termine le match avec l’avantage au score (0-1) et plutôt la maîtrise du ballon (40%-60%), le FC Dynamo Kiev aurait pu espérer mieux dans cette rencontre au vu d’autres statistiques. Les Ukrainiens ont par exemple cadré autant de tirs que leurs adversaires (4) et auraient pu renverser la rencontre avec un peu plus de réalisme.

Le FK Zénith St Pétersbourg perd à Turin (4-2)

L’avantage final au score (4-2) de la Juventus Turin est plutôt logique au regard des chiffres proposés au terme de ce match. Les Turinois ont en effet un léger ascendant en termes de possession de balle mais se sont aussi et surtout montrés plus menaçants en cadrant davantage de frappes (10 tirs contre 3 pour FK Zénith St Pétersbourg).

Derniers matchs de la 4e journée de la Ligue des champions avec le PSG

Ce soir, place aux derniers matchs de la 4e journée de la Ligue des champions avec le PSG qui vise la qualification sur la pelouse de Leipzig. Privé de Messi, Paris pourra quand même compter sur Kylian Mbappé et son large effectif pour se défaire des Allemands, toujours à zéro point dans cette saison.

Découvrez le programme complet des matchs de ce mercredi soir ci-dessous

Groupe A :

21h00 : Manchester City - Bruges

21h00 : RB Leipzig - Paris SG

Groupe B : balle de qualification pour Liverpool

18h45 : AC Milan - FC Porto

21h00 : Liverpool - Atlético

Groupe C : revanche à Dortmund

21h00 : Borussia Dortmund - Ajax Amsterdam

21h00 : Sporting CP - Besiktas

Groupe D : vers une passation de pouvoir ?

18h45 : Real Madrid - Shakhtar Donetsk

21h00 : Sheriff Tiraspol - Inter Milan

Scores et Résultats matchs - Scores et Résultats matchs - Scores et Résultats matchs - Scores et Résultats match