COP26 : L'engagement pris par Alassane Ouattara en faveur du climat

À la COP26, de nombreux dirigeants du monde ont pris des engagements écocitoyens. Alassane Ouattara a pour sa part décidé de reconstituer le couvert forestier ivoirien.

COP26 : Alassane Ouattara opte pour une transition écologique inclusive

Les pays signataires de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) se sont donné rendez-vous en Écosse, du 1er au 12 novembre 2021, pour évoquer le réchauffement climatique qui menace l'équilibre de la planète. La Conférence de Glasgow de 2021 sur les changements climatiques ou COP26 est en effet une conférence internationale organisée par les Nations unies. Pour cette édition de 2021, l'organisation est dévolue au Royaume-Uni, en partenariat avec l'Italie.

L'édition précédente s'étant soldée par un échec, il revenait donc aux dirigeants du monde de prendre des engagements formels et réalisables en vue de préserver davantage la planète contre les effets pervers de ce réchauffement climatique effréné. Les dirigeants de 100 pays du monde se sont donc engagés à arrêter d'ici 2030 la déforestation dans leurs pays respectifs. Cela représente plus de 85% des forêts mondiales.

Alassane Ouattara entend traduire dans les faits, cet engagement pris avec ses pairs. « À l'occasion du Segment de haut niveau des Chefs d'État et de Gouvernement de la COP26, j'ai tenu à souligner notre engagement à préserver et à reconstituer notre patrimoine forestier, et à mieux planifier l’utilisation de nos terres, pour les générations actuelles et futures », a indiqué le président ivoirien dans un tweet.

À noter que le couvert forestier ivoirien s'est effrité au fil des années. La volonté exprimée du Président Ouattara de le reconstituer est une décision saluée par bon nombre de ses compatriotes.