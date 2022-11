Ligue des Champions: Riyad Mahrez, buteur contre le FC Séville

Une bouffée d’air pour Riyad Mahrez. Moins influent en ce début de saison, l’attaquant algérien a inscrit un but et délivré une passe décisive avec Manchester City mercredi 2 novembre 2022 à l’occasion de la 6 é journée de Ligue des Champions. Le joueur de 31 ans a contribué largement à la victoire (3-1) des Sky Blues contre le FC Séville.

Riyad Mahrez renoue avec une belle performance

Riyad Mahrez a-t-il définitivement tourné la page aux vents contraires ? L’international algérien a-t-il enfin retrouvé ses marques et ses repères ? Ce sont bien d’interrogations qu’on peut se poser après la belle prestation du joueur algérien mercredi 2 novembre à l’occasion de la 6è et dernière journée de la phase de poule de la Ligue des Champions.

Sous le feu des critiques depuis l’entame de la saison, le Fennec n’arrive pas à enchaîner les belles prestations. Samedi dernier à l’occasion de la 14e journée de Premier League, Riyad Mahrez a été laissé sur le banc alors que son club l’emportait contre Leicester (1-0). Cette absence de l’algérien sur la pelouse contre les Foxes, s’apparente à une sorte de punition qui lui a été infligée par Pep Guardiola après ses récentes sorties qui n’ont pas été à la hauteur des attentes.

Le champion d’Afrique avait en effet raté un penalty quelques jours plus tôt en Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund. Ce raté faisait également suite à un précédent contre le FC Copenhague toujours en Ligue des champions. Au-delà de cette situation, Pep Guardiola a refait confiance au champion d’Afrique 2019 mercredi 2 novembre lors de la rencontre disputée face au FC Séville à l’Etihad Stadium. Le Fennec a été titularisé à nouveau et s’est fait distinguer en inscrivant l’un des 3 buts des Sky Blues et en délivrant une passe décisive. En 16 matchs toutes compétitions confondues cette saison, le Fennec a inscrit 3 buts. Manchester City termine premier de son groupe G avec 14 points suivi du Borussia Dortmund 9 points.