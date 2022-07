Côte d’Ivoire: Nassénéba Touré aux côtés des enfants de la rue

La ministre Nassénéba Touré, en charge de la famille en Côte d'Ivoire, lance l’opération “Zéro enfant en situation de rue”. Elle était sur le terrain à Abidjan, vendredi dernier.

Abidjan : Ce que faisait Nassénéba Touré à 4h dans la rue

La ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfant, Nassénéba Touré, a lancé vendredi 29 juillet 2022 ,vers 4 heures, l’opération “Zéro enfant en situation de rue”, au centre éducatif Zone 4 C de Marcory d’Abidjan Sud.

Cette action est pilotée par le Programme pour la protection des enfants et adolescents vulnérables (PPEAV) du ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfant (MFFE), avec l’appui de la sous-direction de la lutte contre le trafic d’enfants et de la délinquance juvénile de la Police criminelle, rapporte l’AIP.

Elle a pour objectif principal de retirer les enfants en situation de rue en vue de leur réinsertion sociale. Cette fois-ci, quatre sites ont été visités à savoir Cocody Angré “Terminus 81-82”, “Carrefour Bluetooth”, “Carrefour Arafat”, ainsi que “Mille Maquis”, à Marcory. L’opération a permis de retirer environ 200 enfants qui dormaient à la belle étoile, dans des maisons inachevées, au bord de maquis et de bars.

Présente sur le terrain, Nassénéba Touré a noté que 99 % de ces enfants attendaient ce moment, car ils voulaient juste une main tendue. « Ces enfants sont vulnérables, la rue n’est pas leur place pour vivre, la sécurité de ces enfants se trouve dans leurs familles », a poursuivi la ministre. Pour elle, la sécurité à tous est liée à celle de ces enfants, qui doivent nécessairement être réinsérés dans le tissu social.

Les enfants en situation de rue accueillis au centre de Zone 4 C

Sortis de la rue, ces enfants ont été aussitôt accueillis au centre éducatif Zone 4C. La ministre a rassuré que toutes les dispositions sont mises en œuvre pour leur prise en charge par un personnel qualifié. « Nous avons une équipe composée de deux éducateurs spécialisés, deux psychologues et de quatre médecins (2 psychiatres, 1 généraliste, 1 pédiatre) … », a-t-elle expliqué.

Nassénéba Touré a réitéré l’engagement du gouvernement à prioriser la protection des enfants. « Parmi ces enfants, certains seront scolarisés, formés à des métiers d’apprentissage, d’autres rejoindront leur famille, et pour certains, ils seront débarrassés de l’utilisation des produits nuisibles », a t-elle confié, tout en invitant les populations à rapporter, par appel gratuit au 116 et 1308, tous les enfants en situation de rue.

Selon le PPEAV, environ 11 124 enfants en situation de rue ont été identifiés dans la période de 2020-2021 dans le District d’Abidjan et dans 10 régions de Côte d’Ivoire.