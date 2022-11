Primud 2022 : Didi B adresse ses félicitations à Ks Bloom

Au lendemain de la cérémonie des Primud 2022, le rappeur Didi B a posté un message très émouvant sur sa page Facebook. Ce qu’il dit.

Didi B: ‘’ Je suis riche de vous, avec ou sans Primud d'or‘’

Pressenti pour remporter le Primud d’or 2022, le jeune rappeur ivoirien, Didi B, n’a finalement pas eu le gros lot. Cependant, il a remporté plusieurs autres prix. Ce qui confirme la qualité du travail fourni par le poulain de Booba cette année. Pour cette édition du Primud, Didi B a raflé les prix du Meilleur feat Urban, du Meilleur Artiste Rap ivoire et Meilleur Hit de l’année.

"Ces deux dernières années, on a travaillé dur, très dur. Mais malgré cela, quand vient le moment de présenter le travail, il arrive souvent qu'on ait peur que le public ne reconnaisse pas ces efforts, ne comprenne pas notre vision. Dans ces quelques courts moments d'interrogation, j'ai eu la chance d'avoir un entourage solide et une équipe certaine de nos choix. Mais l'une des plus grosses craintes d'un artiste est d'être incompris ou oublié. Toute cette année, j'ai eu bien plus de reconnaissance que ce que j'attendais, bien plus de soutien que j'en ai souhaité, bien plus d'amour que j'ai pu rêver avoir de la part de la Côte d'Ivoire et de mes supporters à travers l'Afrique et le reste du monde.

Ç'a été mes plus grands trophées, quelque chose de réel, immense et presque palpable partout où je suis allé. Et c'est ce que je vois encore à travers ces 4 primuds que je vous dédie, vous ma Conspiration‘’, a écrit Didi B tout en adressant ses félicitations au Primud d’or 2022, Ks Bloom. ‘’ Je suis riche de vous, avec ou sans Primud d'or, la famille. Que Dieu vous bénisse abondamment. Félicitations au méritant, Ks Bloom. Merci à vous; ce fut une belle cérémonie", a-t-il ajouté.