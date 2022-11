Côte d'Ivoire- Tiassalé: Alpha Sanogo change la vie à 100 jeunes entrepreneurs

100 jeunes entrepreneurs exerçant dans la ville de Tiassalé, ont bénéficié d'un financement de 15 millions de FCFA grâce à Alpha Sanogo, un cadre de la localité et président de l'ONG Fleur de Lys. Ce fonds logé dans une microfinance de la ville, devrait permettre à ces jeunes de s'autofinancer.

Le député Traoré Drissa à Alpha Sanogo: "Merci pour ton abnégation et ta volonté d’offrir à tous les jeunes de Tiassalé, les mêmes chances d’accès à un emploi et de réussite sociale"

Alpha Sanogo est vraiment déterminé à aider les jeunes du département de Tiassalé. En effet, cet homme réputé pour sa grande générosité à l’endroit des populations, a permis à 100 jeunes entrepreneurs résidant dans la commune et environs, de bénéficier de financement pour la réalisation de leurs différents projets. Et c’est au total 15 millions de Fcfa qui ont été mis à la disposition de ces jeunes entrepreneurs qui, bien avant, avaient déjà bénéficié d’une formation en entrepreneuriat, toujours à l'initiative d'Alpha Sanogo.

La cérémonie officielle de remise du chèque a eu lieu le samedi 5 novembre 2022 à la préfecture de Tiassalé, en présence du député de Ouangolodougou, Traoré Drissa, qui a salué cet acte de grande générosité du bienfaiteur. Pour lui, ce geste s’inscrit dans la vision du chef de l’Etat ivoirien. ‘’ Sache que ton action du jour s’inscrit dans la droite ligne de l’action gouvernementale et de la vision du Chef de l’Etat, SEM Alassane OUATTARA, notamment en matière de promotion d’emplois des jeunes et surtout de promotion de l’entrepreneuriat. En agissant ainsi, force est de constater que tu t’es approprié la citation du célèbre philosophe français Henri Bergson qui dit : « Vivre consiste à agir ». Oui cher ami, tu as agi dans le sens du développement. Tu as agi dans le sens du bien-être. Tu as agi dans le sens de l’épanouissement et du leadership transformateur des jeunes. Pour tout dire, tu as agi bien et utile. Merci à toi pour ton abnégation et ta volonté d’offrir à tous les jeunes de Tiassalé, les mêmes chances d’accès à un emploi et de réussite sociale‘’, a-t-il déclaré.

Le préfet du département de Tiassalé, Koné Vakaba, qui était également présent à cette cérémonie, a adressé ses remerciements à Alpha Sanogo, tout en invitant les autres cadres de la ville à suivre son exemple. Il a exhorté les bénéficiaires à faire bon usage de ces fonds afin de pouvoir rembourser cet argent dans les délais. Quant à Alpha Sanogo, il a fait savoir qu’il a entièrement confiance en ces jeunes ‘’Les responsables de la micro finance m’ont fait confiance, j’ai pris l’engagement vis-à-vis d’eux parce que j’ai confiance en vous (…) et j’espère que ceux qui ont été choisis pourront rembourser pour que d'autres jeunes puissent en bénéficier après vous‘’, a-t-il soutenu. La cérémonie a été suivie du lancement de la phase 2 de la formation en entrepreneuriat, de 100 autres jeunes de Tiassalé.