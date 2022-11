Côte d'Ivoire-Santé : Le concours d'agrégation de retour, après 26 ans

La Côte d'Ivoire accueille de nouveau l'organisation du concours d'agrégation en sciences de la santé après 26 ans. Lundi 7 novembre 2022, Patrick Achi a ouvert le 21e concours en médecine humaine pharmacie, odontostomatologie, médecine vétérinaire et production animale du Con seil africain et malgache pour l'enseignement supérieur (CAMES).

Côte d'Ivoire : Patrick Achi lance le 21e concours d'agrégation en sciences de la santé

"La Côte d'Ivoire rayonne de fierté et d'honneur en accueillant ce rendez-vous scientifique de haut niveau du CAMES. Je remercie très sincèrement le CAMES pour ce choix et cette confiance portée à la Côte d'Ivoire. Cela traduit l'attention constante que nous portons à la question de l'éducation, du savoir et de l'excellence à tous les niveaux du cursus scolaire ", a déclaré Patrick Achi le lundi 7 novembre 2022, à l'occasion de l'ouverture du 21e concours d'agrégation en sciences de la santé.

Cela fait 26 ans que le concours n'avait plus été organisé en Côte d'Ivoire. Ce sont au total 395 candidats, parmi lesquels 63 Ivoiriens, qui prennent part au concours de médecine humaine pharmacie, odontostomatologie, médecine vétérinaire et productions animales du CAMES (Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur).

"Ce que vous serez en mesure d’apporter par la science et la recherche comme progrès à nos sociétés et à nos citoyens est absolument fondamental, totalement primordial. C’est donc cela qu’il nous faut transformer et accélérer, la place première des sciences et des scientifiques dans l’édification de cette Afrique nouvelle, plus prospère et plus solidaire", a ajouté le Premier ministre d'Alassane Ouattara.

Le chef du gouvernement ivoirien, qui a été élevé au grade de commandeur de l'Ordre international des Palmes académiques du CAMES (OIPA), a fait savoir que le CAMES est une institution unique d'évaluation des Africains dans le respect des "meilleurs standards internationaux d'éthique et de déontologie".