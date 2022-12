Tchin-Tchinn 2023 : Les frais d’inscription fixés à 3 millions de F CFA

Jonathan Morrison a animé ce mardi une conférence de presse, au cours de laquelle il a dévoilé les grands changements du Tchin-Tchinn 2023.

Voici les grands changements du Tchin-Tchinn 2023

Le promoteur du tournoi Tchin-Tchinn, Jonathan Morrison, a annoncé que la discipline sportive dénommée ''Petits poteaux'' ne sera pas le sport qui sera pratiqué lors de la deuxième édition du tournoi. ''Le sport qui sera pratiqué au Tchin-Tchinn 2023 est NOUVEAU… Un concept UNIQUE. Je me suis inspiré du football traditionnel que nous aimons tant... Je l’ai nommé FOOTGOAL. C’est un sport qui se pratique sous de nouvelles règles et un nouveau SYSTÈME qui met en valeur tous les acteurs et amateurs'', a annoncé Jonathan Morrison via une publication sur sa page Facebook.

L'ex-petit ami de Maria Mobil a également annoncé la mise en place d'une administration internationale de football ( AIF). '' Fondé à Abidjan en décembre 2022 par le technologue Jonathan Morrison, l'AIF est l'organe directeur du FootGoal mondial. Une idée originale, le FootGoal est un NOUVEAU sport inspiré du Football traditionnel pratiqué avec des règles et sous un système UNIQUE'', lit-on sur la page Facebook de l'AIF, créée il y a quelques jours.

Pour la deuxième édition qui mettra en compétions 16 équipes, les frais d’inscription s’élèvent à 3 millions de FCFA ‘’ Les joueurs auront des licences et des agents. La CAM va s’occuper du suivi des primes et salaires de joueurs pour ne plus que les joueurs soient abusés… Chaque club aura son site internet …. chaque club a droit à 3 partenaires sans commission du comité d’organisation. Les joueurs seront logés au frais du CAM pendant la compétition , la récompense est de 100 millions (40millions à l’équipe & 60 Millions pour les travaux dans la commune) ‘’, a expliqué Jonathan Morrison.

Notons que ces informations dévoilés par Jonathan Morrison suscitent déjà de chaudes discussions sur la toile.