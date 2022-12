Côte d'Ivoire - Tchin-Tchinn 2023: Jonathan Morrison change tout

Le promoteur du Tchin-Tchinn, Jonathan Morrison, a dévoilé d'importantes informations relativement à l'édition de 2023. Ce qui va se passer.

Tchin-Tchinn: Jonathan Morrison apporte de gros changements

La discipline sportive dénommée ''Petits poteaux'' ne sera pas le sport qui sera pratiqué lors de la deuxième édition du tournoi Tchin-Tchinn. C'est le promoteur de l'évènement, Jonathan Morrison, qui a donné l'information il y a quelques jours via une publication sur sa page Facebook.

'' Le sport qui sera pratiqué au Tchin-Tchinn 2023 est NOUVEAU… Un concept UNIQUE. Je me suis inspiré du Football traditionnel que nous aimons tant... Je l’ai nommé FOOTGOAL. C’est un sport qui se pratique sous de nouvelles règles et un nouveau SYSTÈME qui met en valeur tous les acteurs et amateurs'', a annoncé Jonathan Morrison.

Dans la foulée, l'ex petit ami de Maria Mobil a annoncé la mise en place d'une administration internationale de football ( Aif). '' Fondé à Abidjan en décembre 2022 par le technologue Jonathan Morrison, l'AIF est l'organe directeur du FootGoal mondial. Une idée originale, le FootGoal est un NOUVEAU sport inspiré du Football traditionnel pratiqué avec des règles et sous un système UNIQUE'', lit-on sur la page Facebook de l'Aif, créée il y a quelques jours.

Ce lundi, Jonathan Morrison a fait une importante annonce: '''Nous sommes enfin prêts! Je prépare une conférence de presse pour vous présenter mon nouveau système sportif. Je vous tiendrai informés de la date, l’heure et le lieu. Quelques indices du système:

-TOUS LES JOUEURS auront chacun une prime allant de 60,000 à 500,000 FCFA PAR MATCH en fonction de l’enjeu…

- Les JOUEURS seront LOGÉS GRATUITEMENT à la charge du T R E I I Z E pendant leurs carrières; ce qui leur permettra de se concentrer sur leurs performances et économiser des fonds pour construire leurs vies… BIENVENUE DANS LE FUTUR. BIENVENUE DANS LA COUR DES GRANDS '', a-t-il posté sur sa page Facebook.