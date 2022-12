Coupe du monde 2022 : Ces sept sélectionneurs qui ont claqué la porte

La coupe du monde 2022, commencée le 20 novembre dernier, tend officiellement à sa fin. Sur les 32 équipes nationales déplacées, il ne reste plus que 4 au Qatar en course pour le mondial. Parmi les équipes qui ont vu leur rêve brisé durant cette prestigieuse compétition, plus de 6 sélectionneurs nationaux ont dû abandonner leurs postes.

Coupe du Monde 2022: Qui sont ces 7 managers nationaux qui ont déserté les bancs de leurs équipes ?

Après l’élimination de la Belgique en phase de poule du mondial qatari, le sélectionneur des Diables Rouges a annoncé son départ et laissé vacant son poste pour d’éventuels candidats. C’est après leur troisième match de groupe face à la Croatie 0-0 que le manager Espagnol a fait cette déclaration, le jeudi 1 décembre 2022. Pour lui, il s’agissait de son dernier match comme entraîneur Belge. « J’ai dit au revoir à l’équipe nationale, et c’est plein d’émotion comme vous pouvez l’imaginer », a lâché l’ancien international Espagnol après le mach qui a mis fin au rêve belge.

Il en est de même pour le sélectionneur mexicain, Gerard Martino, qui a démissionné après le coup de sifflet final après le match de phase des poules contre l’Arabie Saoudite 2-1. Malgré cette belle victoire de la dernière journée, le 30 novembre 2022, l’entraineur mexicain et ses poulains n’ont pas échappé à l’élimination précoce de cette coupe du monde Qatari. « C’est très clair, la tête qui émerge, le premier responsable c’est moi. Je crois que je dois quitter le poste. C’est la solution la plus honnête, la plus judicieuse, et il le faut », avait-il déclaré quelques jours après son fiasco à la tête de la sélection. En tant que premier démissionnaire, il ouvre le bal au sélectionneur Ghanéen, Adda Otto.

Les Blacks Stars du Ghana ont raté leur qualification pour les huitièmes de finale de la coupe du monde 2022, après leur défaite une fois de plus face à l’Uruguay lors d’une compétition mondiale 2-0. Tous les Ghanéens s’attendaient à une vengeance le 2 décembre contre leur adversaire historique. Une sélection qui avait brisé leur rêve avec un geste fou de Luis Suarez lors du mondial en 2014. Ainsi, l’ancien international ghanéen a démissionné de son poste d’entraineur le Lundi 5 décembre 2022 en conférence de presse après avoir échoué au Qatar.

Même ceux qui ont réussi à sortir vivants des poules, n’ont pas échappé à cet évènement. Pour parler de Paulo Benito, le sélectionneur de la Corée du Sud, qui a démissionné après la défaite des siens face au Brésil sur le score de 4-1 en huitième de finale de la coupe du monde 2022. « Nous devons penser au futur, ce sera sans moi, je dois me reposer. Je l’ai annoncé aux joueurs et au président de la fédération », a-t-il souligné devant les médias après le match.

Même son de cloche pour le sélectionneur Brésilien, Adenor Leonardo Bachi, surnommé Tite. Après la douloureuse défaite de la Seleção face à la Croatie 1-1 et 2-4 aux tirs aux buts le vendredi 9 décembre en quart de finale, Tite a fait ses adieux à ses hommes laissant le choix à la fédération brésilienne de football de faire appel à un autre manager. « C’est une défaite douloureuse, mais je suis en paix avec moi-même…. C’est la fin de mon cycle à la tête du Brésil », a déclaré Tite qui avait prévenu il y a de cela un an et demi, qu’il s’agissait de son derby avec la Seleção. « Je suis fier de la performance de mes joueurs », s’est-il félicité.

Luis Van Gaal, le sélectionneur néerlandais, leur emboite le pas en démissionnant après sa défaite contre Lionel Messi et ses coéquipiers en quart de finale 2-2 et 4-3 aux tirs aux buts. « Je ne continuerai pas comme coach de la sélection des Pays-Bas, c’était mon dernier match pour mon troisième mandat », a-t-il confié. Après 3 ans passés sur le banc des Néerlandais en tant qu’entraineur, l’ancien international néerlandais, à travers une conférence de presse, a annoncé son départ. Un poste qui pourrait être occupé par Ronald Koeman, ancien entraineur du FC Barcelone.

Contrairement aux autres, Luis Enrique a été démis de ses fonctions après la défaite de l’Espagne face au Maroc en huitièmes de finale dont 0-0 durant tout le jeu et 0-3 aux tirs aux buts. Poussé vers la sortie par la Fédération espagnole de football, l’ancien technicien barcelonais a rapidement été remplacé par Luis de la Fuente. En tant que premier responsable de la défaite, le sélectionneur espagnol paye ainsi le prix avec l’annonce d’un nouveau projet du football espagnol.

Yahafe Ouattara : www.afrique-sur7.ci