Tiassalé - Révision électorale: Le RHDP met fin à la recréation, Alpha Sanogo sur le terrain

La révision de la liste électorale bat son plein dans la localité de Tiassalé. Après un début timide marqué par de fausses accusations de supposés convoyages d’électeurs, le parti dirigé par le le président Alassane Ouattara a décidé d’investir le terrain, en faisant du porte à porte.

Révision de la liste électorale à Tiassalé : Le secrétaire départemental du RHDP ratisse large

A Tiassalé, le Rassemblement des Houphouétistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP) est à fond dans la sensibilisation pour la révision de la liste électorale. Son secrétaire départemental, Alpha Sanogo, a mis à profit le week-end dernier pour visiter plusieurs endroits de la ville ainsi que des villages environnants. Objectif: encourager les populations à s’inscrire massivement sur la liste électorale. Du grand marché de Tiassalé où il a parcouru magasins et étales pour s'assurer que leurs occupants sont déjà enrôlés, le représentant politique du président Ouattara s'est rendu successivement dans le village de Komenankpéi et au quartier Niamoué- Extension. Partout, le message était le même: s’inscrire sur la liste électorale pour que le changement tant espéré par les populations, puisse se réaliser dès les élections prochaines de 2023, avec le choix du candidat capable de leur apporter le développement vrai.

« Pour mettre davantage de jeunes et de femmes au travail, je vous demande donc de vous inscrire sur la liste électorale et le moment venu, choisissez celui qui peut vous aider à vous prendre en charge car c'est pour cela que je suis rentré en politique », a expliqué Alpha Sanogo. Le secrétaire départemental du RHDP a terminé sa visite de terrain à la maison d'arrêt et de correction de Tiassalé où il a eu des échanges cordiaux avec le personnel pénitentiaire et leurs familles. Encourageant ces agents dont la mission essentielle est de parvenir à la resocialisation des jeunes délinquants, Alpha Sanogo les a exhortés à se faire enrôler afin de se faire entendre le moment venu. « Je veux mettre les jeunes au travail. Si les jeunes sont occupés, les cas de drogue, de violence et de vol vont diminuer », a-t-il promis. A Tiassalé, Alpha Sanogo est vraiment déterminé à aider les jeunes du département. Cet homme réputé pour sa grande générosité à l’endroit des populations, a permis à 100 jeunes entrepreneurs résidant dans la commune et environs, de bénéficier de financement pour la réalisation de leurs différents projets.

Au total, 15 millions de Fcfa ont été mis à la disposition de ces jeunes entrepreneurs qui, bien avant, avaient déjà bénéficié d’une formation en entrepreneuriat, toujours à l'initiative d'Alpha Sanogo. La cérémonie officielle de remise du chèque a eu lieu le samedi 5 novembre 2022 à la préfecture de Tiassalé, en présence du député de Ouangolodougou, Traoré Drissa, qui a salué cet acte de grande générosité du bienfaiteur. Pour lui, ce geste s’inscrit dans la vision du chef de l’Etat ivoirien. ‘’ Sache que ton action s’inscrit dans la droite ligne de l’action gouvernementale et de la vision du Chef de l’Etat, SEM Alassane Ouattara, notamment en matière de promotion d’emplois des jeunes et surtout de promotion de l’entrepreneuriat. En agissant ainsi, force est de constater que tu t’es approprié la citation du célèbre philosophe français Henri Bergson qui dit : « Vivre consiste à agir ». Oui cher ami, tu as agi dans le sens du développement. Tu as agi dans le sens du bien-être. Tu as agi dans le sens de l’épanouissement et du leadership transformateur des jeunes. Pour tout dire, tu as agi bien et utile. Merci à toi pour ton abnégation et ta volonté d’offrir à tous les jeunes de Tiassalé, les mêmes chances d’accès à un emploi et de réussite sociale‘’, a-t-il déclaré.