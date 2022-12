Côte d'Ivoire -Drame de Kapo-Kahankro: Le gouvernement aux côtés des familles éplorées

Le ministre de la Solidrité et de la lutte contre la pauvreté, Myss Belmonde Godo, accompagnée par le ministre ivoirien des Transports Amadou Koné, fils et cadre de Bouaké, s'est rendue le dimanche 11 Décembre 2022 dans la localité de Kapo-Kahankro près de Bouaké pour apporter et exprimer la compassion du gouvernement après les décès de 06 enfants sur 20 admis à l’hopital, drame survenu dans un contexte d’une campagne de supplémentation de vitamine A dans plusieurs districts du pays.

Bouaké: Le gouvernement vient en aide aux familles des enfants décédés suite au drame de Kapo-Kahankro

Le gouvernement, ayant appris la malheureuse nouvelle du drame de Kapo-Kahankro survenu du 03 au 05 décembre, s’est dépéché d’aller exprimer sa compassion auprès des familles désemparées. « Sur instructions du président de la République et du Premier ministre, chef du gouvernement, j’ai accompagné ma sœur, la ministre de la solidarité et de lutte contre la Pauvreté, Myss Belmonde Godo, venue apporter la compassion du gouvernement et Assistance aux familles des enfants décédés de Kapo-Kahankro. Décès survenu dans le contexte d'une campagne de supplémentation de vitamine A dans plusieurs districts du pays. A elle, j’ai joint mes condoléances les plus attristées au village et aux familles explorées. J’ai également souhaité que les autres enfants guéris et sortis de l’hôpital, recouvrent la santé rapidement », a dit le ministre Amadou Koné après la rencontre avec les villageois.

Au nom du gouvernement, Myss Belmonde Godo a remis une enveloppe de 6 millions 800 mille fcfa et plusieurs dons alimentaires comme appui aux différentes familles frappées par le drame. C’est dans la nuit du vendredi 2 décembre 2022, qu'un infirmier diplômé d’Etat ( IDE) du centre rural de santé de Kongodekro, a reçu 3 enfants du village de Kapo-Kahankro présentant tous des convulsions et des vomissements. Le samedi 3 décembre aux environs de 6h30, l’IDE a alerté la direction départementale de Bouaké Sud du décès d’un des trois enfants, survenu dans le village.

Rappelons que cette situation survient dans un contexte d’une campagne de supplémentation de vitamine A dans ledit village à l’instar de 40 Districts sanitaires du pays. Il est à préciser que 119 enfants de 6 mois à 50 mois avaient déjà reçu leur dose de vitamine A. A ce jour, sur les 20 cas détectés à Kapo-Kahankro, 14 sont sortis de l’hôpital. Malheureusement, 6 enfants de 9 mois à 6 ans sont décédés. Parmi les cas de décès, seulement 2 enfants avaient reçu la dose de vitamine A.

« Le drame qui frappe le village de Kapo-Kahankro touche toute la Côte d’Ivoire. C’est pourquoi le premier ministre qui suit les événements depuis son déclenchement, a instruit tous les services du gouvernement pour apporter assistance. Ici, avec mon aîné le ministre Amadou Koné, nous ne sommes pas venus rechercher les causes ni situer les responsabilités. Les enfants qui sont décédés sont les enfants du président Alassane Ouattara. Ce sont des ivoiriens. Voilà pourquoi nous n’avons pas voulu attendre la fin des enquêtes pour venir vous dire Yako et exprimer la compassion du gouvernement », a dit la ministre Myss Belmonde Godo.

Rita Sorgho www.Afrique-sur7.ci