Côte d'Ivoire: Ginette Séka (SGA FPI) annonce une alliance avec le RHDP

Paule Ginette Séka, secrétaire générale du FPI (Front populaire ivoirien), a ouvertement annoncé une alliance avec le RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix). Cette proche de Pascal Affi N'guessan a d'ailleurs appelé les militants de son parti à associer le parti au pouvoir à leurs activités.

Côte d'Ivoire : L'alliance RHDP-FPI déja en marche ?

Le bureau de la fédération OFFPI d'Attécoubé-ouest a été présentée le samedi 10 décembre 2022 en présence de Paule Ginette Séka, la secrétaire générale adjointe du FPI, chargée du Nimba. La conseillère économique, sociale, sociale, environnementale et culturelle a lancé un message de paix aux militants de son parti.

"Il y a un temps pour faire la guerre et il y a un temps pour faire la paix. On veut que les femmes soient le vecteur de la paix. C’est nous, les femmes, qui allons parler à nos maris. Car dans tous les cas, s’il y a des palabres entre les hommes, c’est nous qui souffrons parce que ceux qui se battent sont des enfants des femmes. Il ne faut pas que la violence passe par nous les femmes", a soutenu la collaboratrice de Pascal Affi N'guessan.

Au cours de son allocution, la secrétaire générale adjointe du parti à la rose a abordé le sujet de l'alliance du FPI avec le RHDP. "Le FPI et le RHDP vont marcher ensemble maintenant parce que nous allons partir en alliance avec le RHDP. Invitez les responsables du RHDP à vos réunions et marchez ensemble"; a-t-elle recommandé.

Pourtant, Alassane Ouattara ne se montre disposé à établir une alliance avec le FPI de Pascal Affi N'guessan. "Quand d’autres partis veulent une alliance, tel que le FPI, je lui ai dit, on n’a pas la même culture, on n’a pas la même philosophie politique, mais je dis que l’UDPCI est membre fondateur du RHDP donc va dire à tous tes jeunes frères et sœurs que leur place est dans le RHDP", a-t-il révélé en septembre 2022 à l'occasion du retour de Mabri Toikeusse dans la famille des houphouëtistes.