Mondial: Mateu Lahoz chassé par la FIFA après le match Argentine-Pays-Bas

Mateu Lahoz ne fait plus partie des arbitres de la coupe du monde 2022. Après son arbitrage catastrophique lors du match de l’Argentine face aux Pays-Bas en quart de finale vendredi 9 décembre 2022, l’arbitre espagnol a été renvoyé par la FIFA.

Mateu Lahoz dépose à jamais le sifflet à une coupe du monde après l’Argentine-Pays-Bas

L’arbitrage de l’arbitre espagnol Mateu Lahoz, a été fortement contesté après la rencontre en quart de finale entre l’Albicéleste et les Néerlandais. Pendant un match de 120 minutes hormis les temps additionnels, Mateu Lahoz a distribué au total 16 cartons dont 8 jaunes pour les Argentins et 7 plus 1 rouge pour les hommes de Louis Van Gaal.

A la fin d’une deuxième mi-temps devancée par les Argentins avec un penalty transformé par Lionel Messi à la 73ème minute après le but de N. Molina avant la pause, les hommes de Lionel Scaloni ont été rattrapés au score 2-2 à la dernière minute du temps additionnel jugé trop long avec 10 minutes. L’Albicéleste croyait déjà en sa qualification jusqu’à ce que ce fameux temps additionnel les conduise à une prolongation inattendue. Malgré la qualification de l’Argentine aux tirs aux buts 4-3, le monde du football n’a pas manqué de s’enflammer au sujet du teneur du sifflet, par ailleurs maitre décideur de cette rencontre.

« Je ne peux pas m’exprimer sur l’arbitre, mais il va falloir que la FIFA fasse quelque chose. On ne peut pas désigner un arbitre qui n’est pas à la hauteur pour des matchs aussi importants », a lâché le capitaine de l’Albicéleste après la rencontre. Des propos qui n’ont pas manqué de faire effet sur le sort de l’arbitre espagnol, Mateu Lahoz, renvoyé chez lui en Espagne et qui n’arbitrera plus ce mondial 2022 selon plusieurs médias dont Foot Mercato.

Yahafe Ouattara : www.afrique-sur7.ci