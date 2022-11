Cam Tchintchin: Pourquoi Jonathan Morrison s'est séparé du Grouilleur 3.0

Deux mois après la Cam tchintchin qui a réuni, amateurs du football petits poteaux, personnalités politiques, influenceurs et hommes de médias, l’initiateur du projet, Jonathan Morrison, et le photographe vedette de l'événement "Grouilleur 3.0", ne sont plus en odeur de saintété. Les polémiques fusent sur les réseaux sociaux contre l’ex de Maria mobil, surtout la problématique sur l’absence de son photographe grouilleur 3.0 lors de la remise des lots du Tchintchin, qui indigne des internautes.

Les raisons de la brouille entre Jonathan et le grouilleur 3.0

Les polémiques sur Jonathan Morrison, ne cessent pas depuis la fin du Cam Tchintchin. La dernière en date fut la récompense tardive des lauréats du tchintchin, là où les vainqueurs se plaignaient de la non totalité des sommes promises. Pendant la compétition, les spectateurs ont fait la connaissance d’un acteur clé du tournoi de petits poteaux. Le grouilleur 3.0, connu pour ses belles prises comme la photo parlante de Déborah Blaka, une supportrice de Tchintchin. Le photographe a été vainqueur aux Awards Influencer Pulse dans la catégorie meilleur photographe 2022. Il faisait partie des photographes officiels de ladite compétition.

Il était décrit par son collaborateur comme celui qui était au four et au moulin de l’évènement. C’est après une dernière visite de Morrison à la présidence de la République, invité par le chef de protocole du président Alassane Ouattara, que les deux jeunes hommes vont se séparer. Le Grouilleur a continué ses activités, loin de Jonathan Morrison. C’est plus tard, au cours de la remise des lots aux vainqueurs de la compétition, que l’absence du grouilleur fut remarquée par les internautes. Offusqués par cette absence, les abonnés au compte Facebook Cam Tchintchin s’interrogent pour connaître les raisons de cette absence du photographe. Interrogé, le photographe n’a donné aucune réponse. Qu’est-ce qui explique son départ depuis un certain temps auprès de Jonathan ?

« Le grouilleur 3.0 est un traître », lâche Jonathan Morrison

Le lundi 7 novembre 2022, Jonathan Morrison, questionné par un internaute, fait encore parler de lui en désavouant le Grouilleur 3.0. A la question de savoir pourquoi il n'est plus en compagnie du Grouilleur, le patron de Treize a répondu en ces termes: « il a sauté du bateau pensant que ça coulait. Je lui ai dit, tu vas là-bas, tu restes là-bas. J’espère qu’il sait nager, il était méconnu avant la Cam Tchintchin, on m’a invité à la télé, j’ai forcé pour qu’il vienne avec moi pour le rendre plus grand. Il a essayé plusieurs fois de revenir et comme j’ai refusé, il a participé à la campagne de dénigrement. J’ai les preuves. Il n’a plus sa place dans le TREIIZE, c'est un traite », a expliqué Jonathan Morrison en réponse à l’internaute.

Dans le même courant, la toile s’enflamme. La majorité des propos sont en soutien au Grouilleur 3.0, compte tenu de ses prouesses avant la couverture du tchintchin. L’on qualifie Morisson de ne pas être reconnaissant envers celui qui a été le premier à accompagner son projet.