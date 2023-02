Venom le cascadeur : ‘’ Je chantais dans un maquis où j’étais payé à 15.000 FCFA’’

Venom le Cascadeur, de son vrai nom Koffi Olivier, partage le choix de sa nouvelle vie au cours d’une master class à l’IIPEA, une université dont il est un des étudiants.

Côte d’Ivoire : Venom le Cascadeur, "apôtre" du christianisme et étudiant dévoué

Venom le Cascadeur livre son expérience de vie au cours d’une master class dans son établissement. ‘’Un moment de ma carrière, j’étais l’un des meilleurs artistes spots en Côte d’Ivoire, mais ce que je ressentais, c’est comme le seigneur me disait: ne t’arrête pas là. Tu vaux plus que ça. J’ai décidé d’arrêter ce genre de chanson pendant que ça marchait, pourquoi ? Parce que nous devons calculer dans cinq, dix ans ce que je veux devenir. Moi ce que je peux vous conseiller, c'est d'aimer ce que vous faites’’, a souligné Koffi Olivier.

A l’en croire, la passion est l’essence de la réussite de tout travailleur. ‘’Moi à mes débuts, je chantais dans un maquis à Gonzague (quartier de Port-Bouët) où j’étais payé à 15.000 Fcfa la semaine. C'est l'argent économisé qui m’a permis d’enregistrer mon premier morceau’’, a-t-il indiqué.

Dans son dernier single (Gbètôh Bada), Venom invite l’homme à faire confiance à Dieu car avec lui, il n’y pas de déceptions.

‘’Cette nouvelle vie, c’est de présenter Dieu. Quand Dieu te donne quelque chose, il faut partager (…) Si Dieu est d’accord avec ce que je fais, je n’ai pas besoin de l’aval de quelqu’un. Même le Seigneur n’a pas été épargné. Depuis 2014, il y a beaucoup de choses que je ne fais plus’’, a révélé l’auteur du tube à succès ‘’Reconnaissance’’.

‘’ Je l’aime bien. L’an dernier, quand il devait intégrer l’école, j’avais des appréhensions. Qui dit star, on pense à une personne qui a une grosse tête. Mais lui non, c’est quelqu’un de très respectueux et humble. Il a su s’intégrer sans prendre en compte de tout ce qu’il est’’, a témoigné monsieur Dakourou, directeur des études de IIPEA,

Depuis le 28 mars 2022, l'artiste s'est mis au service de Dieu. Venom Le Cascadeur fait partie des artistes qui ont contribué activement à la promotion du coupé-décalé. Son titre “Reconnaissance acte 2” a connu un énorme succès.

Mariam Ouattara : afrique-sur7.ci