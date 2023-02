Côte d'Ivoire : 315 F CFA/kg pour la noix de cajou bien séchée et bien triée

Lors d’une conférence de presse, le vendredi 03 février 2023 à Abidjan-Plateau, Kobenan Kouassi Adjoumani, ministre de l’Agriculture de Côte d’Ivoire, a annoncé les prix bord champ de la campagne de commercialisation de la noix de cajou en 2023.

Les prix bord champ de la noix de cajou pour la campagne 2023

La campagne 2022 s’achève, avec un bilan largement satisfaisant, selon le ministre de l’Agriculture, Kobenan Kouassi Adjoumani.

« Au terme de cette campagne, 1 028 172 tonnes de noix de cajou ont été enregistrées dans le circuit de commercialisation pour une prévision de 1 040 000 tonnes, soit 99% de réalisation des objectifs projetés. Ce résultat de production correspond à une hausse de 6% par rapport aux 968 676 tonnes enregistrées en 2021 », a-t-il fait savoir.

Cette hausse de la filière annoncée par le ministère, est imputable aux conditions climatiques favorables et à un prix bord champ relativement stable et rémunérateur.

Ainsi qu’aux efforts de lutte contre la fuite des produits par les frontières terrestres. Au cours de cette campagne 2022, les prix bord champ de la noix de cajou sont restés entre 305 F CFA et 450 FCFA/kg, avec une moyenne de 353 F CFA/kg.

« Ces prix ont permis une hausse de 7% des revenus des producteurs, passant de 339 milliards à 363 milliards F CFA de 2021 à 2022. Pour ce qui concerne les exportations, 719 900 tonnes de noix brutes de cajou ont été exportées en 2022 contre 805 748 tonnes en 2021, essentiellement vers le Vietnam et l’Inde. Le volume de noix brutes transformées localement a poursuivi son ascension avec 224 036 tonnes réalisées par 27 unités, soit 21,8% de la production totale commercialisée », a expliqué Kobenan Adjoumani.

Par cette politique d’engagement des acteurs, la Côte d’Ivoire s’est hissée au 3ème rang mondial des pays transformateurs et fournisseurs d’amandes de cajou après le Vietnam et l’Inde. Au titre des perspectives, pour 2023 le ministère envisage des productions dans de bonnes conditions climatiques.

L’Etat souhaite une progression d’environ 34% par rapport à la réalisation de la campagne 2022. Pour ce faire, conformément à la décision du gouvernement, sont établis les prix d’achat de la noix de cajou dans les différents lieux de transactions et la date d’ouverture de la campagne au titre de la campagne 2023.

« Un prix bord champ plancher obligatoire de 315 F CFA/kg, pour la noix de cajou bien séchée et bien triée, ne comportant aucune matière étrangère. Ce prix connaît une hausse de 10 FCFA/kg par rapport à celui de 2022 qui était de 305 F CFA/kg. Un prix plancher obligatoire magasin intérieur de 340 F CFA/kg. Un prix plancher obligatoire magasin usine de 369 F CFA/kg. Un prix plancher obligatoire magasin portuaire de 399 F CFA/kg », a informé le ministre.

Avant d’annoncer, le vendredi 03 février 2023, comme date officielle d’ouverture de la campagne 2023 de commercialisation des noix de cajou.

Par ailleurs, sur la crise de la filière coton, le ministre de l’agriculture a confirmé une convention signée le 07 décembre 2022 à Brasilia, entre la Côte d’Ivoire et le Brésil au Nom du Ministre d’Etat, Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural, en vue du financement et de la mise en œuvre d’un projet d’augmentation du potentiel productif du coton en Côte d’Ivoire.

Le coût global de la convention à hauteur de 3,04 millions USD sera cofinancé par l’Etat du Brésil à 2 229 060 USD et l’Etat de Côte d'Ivoire à 660 750 USD, sur une période de trois ans.

Bekanty N’ko www.Afrique-sur7.ci