RHDP-Diaspora: Ouattara Dramane (OD) présente la nouvelle structuration du parti

Le Secrétaire National chargé des Militants de l’Extérieur, OUATTARA Dramane dit OD, a rencontré, dimanche 26 février 2023, les militants et sympathisants du RHDP résidant en France.

Cette rencontre avait pour objectif de présenter la nouvelle structuration et les activités politiques à mener dans le cadre de l'animation du parti dans la Diaspora. Cependant, la forte présence estimée des militants et sympathisants à la rencontre, n'a pas été à la hauteur des attentes. Ils n'ont pas répondu massivement à l'appel comme on l'aurait souhaité eu égard au caractère capital de l’échange attendu avec le Secrétaire National.

Cela pourrait probablement s'expliquer par deux raisons principales, notamment le manque de communication sur la portée de la rencontre et la démotivation engendrée précédemment par le laxisme des responsables locaux du parti qui n’ont peut-être pas eu le soutien nécessaire pour la mobilisation. Bref, les inconditionnels militants y étaient présents. En effet, la rencontre prévue initialement à 15h, a plutôt commencé à 17h parce que le quorum représentatif des militants n'était pas atteint à l’heure prévue.

Après la libation faite par El Hadj Laciné DAO avec des récits religieux, le Délégué Politique (DP), Vincent Gnizako GOGOUA, a adressé le traditionnel et naturel AKWABA (Bienvenue) au Secrétaire National. À sa prise de parole, Ouattara Dramane a tenu en haleine son auditoire par l’égrènement du dispositif de fonctionnement et de l'animation du parti dans l'hexagone. Par ailleurs, il a fait le point du séminaire de formation qu’il a tenu la veille avec des responsables politiques et cybermilitants à l’Hôtel NOVOTEL Bagnolet à l'effet de mettre en exergue la communication et la propagande du parti.

La nouvelle structuration du RHDP dans la Diaspora

Cette formation s’est faite avec l'appui du Chef de Cabinet du Président de la République, Claude Sahi SOUMAHORO, en outre Secrétaire Exécutif chargé de la communication et de la propagande du parti. Un séminaire qui a valu satisfaction de part et d'autre. Ensuite, il a instruit sur l’actualité politique du pays notamment la désignation des candidats du parti aux élections municipales, régionales prochaines et l'importance à mi-parcours desdites élections pour la présidentielle de 2025. Il n’a pas manqué de souligner surtout le travail remarquable du Président de la République, Alassane OUATTARA, qui a été d’ailleurs magnifié par un tonnerre d’applaudissements.

Il a présenté la nouvelle structuration du parti dans la Diaspora comme suit :

- Un Délégué politique (DP) chargé de l’animation de plusieurs Pays. Vincent Gnizako GOGOUA est nommé à ce titre, et est en charge des militants de France, Portugal, Espagne, Royaume-Unis.

- Un Délégué Extérieur Pays (DEP). Tidiane KONÉ est donc nommé pour animer le parti en France. II lui est recommandé de proposer un bureau de fonctionnement dans un délai de deux semaines.

- Un Délégué Zone Région Île de France.

- Un Délégué Zone Autres Provinces.





- Un Secrétaire de Section (il peut y avoir plusieurs Sections) sachant qu'une section de la Diaspora se compte exceptionnellement à 125 militants au lieu de 250 traditionnellement.



- Un comité de base composé de 25 militants. Il faut noter que 5 comités de base forment une section.



En effet, cette structuration doit donc fonctionner autour d'une vision à quatre points essentiels :



1 – Faire du RHDP le parti le mieux organisé en France.



2 - Faire de la Diaspora la Première force politique à l’Extérieur.



3 – Faire du RHDP la Force la plus disciplinée.



4 – Faire du RHDP la première Force de mobilisation.

OD insiste sur le respect de la discipline au sein du parti

Au-delà de cette structuration, Ouattara Dramane a insisté que la discipline soit de rigueur au sein du parti. Par conséquent, les cybermilitants seront désignés et soutenus pour parler au nom du parti. Tous ceux qui parleront contre les principes et la vision du parti, le font en leurs noms propres et seront tenus responsables de leurs propos. À cet égard, Moïse DIALLO a été nommé conseiller en communication de l'Europe. Il veillera désormais au respect des règlements et de la déontologie de la communication.

Les missions qui doivent être entérinées en 2023 sont les suivantes :

- Avril 2023 : Rupture collective œcuménique.





- 20 Mai 2023: Journée de remerciement aux militants.



- Décoration dans l'ordre du mérite ivoirien et du RHDP les compatriotes qui se sont distingués pour la cause de la patrie et du parti.



- Organisation d'une Assise de la jeunesse de la Diaspora.



- Journée d'hommage au Président de la République avec la présence des sommités du parti dans six capitales notamment Paris, New-York, Casablanca, Montréal, Libreville, Dakar



- Le 8 décembre 2023 : Conférence des Délégués à Yamoussoukro.

Après cette présentation de la structure, des objectifs et des missions, il s'est prêté aux divers questionnaires de son auditoire qui n'a pas manqué de lui remonter ses griefs et ses doléances pour la bonne marche et la reussite du parti dans l'hexagone. Les militants et sympathisants sont repartis satisfaits de cette rencontre et attendent la mise en place effective de la structuration et la réussite des missions annoncées.

Par Idriss DAGNOGO

Cadre RHDP Diaspora