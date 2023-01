Deuil : Ouattara Dramane dit OD rend hommage à Angelo Dogba

L'homme politique ivoirien, Ouattara Dramane dit OD, a rendu hommage au rappeur Angelo Dogba décédé, mercredi.

Ouattara Dramane dit OD pleure Angelo Dogba

C'est la triste nouvelle qui a secoué l'univers du showbiz ivoirien mercredi après-midi.

L'artiste Akou Ange Romain, plus connu sous le nom d'Angelo Dogba, est décédé aux États-Unis où il s'était retranché depuis plusieurs années.

"Angelo Dogba mon frère je ne comprends pas… J’espère me tromper, mais hélas ….REPOSE EN PAIX VAILLANT GUERRIER DOGBA !!!! Je n’y crois toujours pas!!! Je n’avais pas pleuré depuis des années c’est fait hélas", a publié Serge Doh, un proche de l’artiste.

Pour l’heure, les circonstances de cette brusque disparition n’ont pas encore été révélées. Cependant, les hommages continuent d'inonder la toile. Et l'homme politique ivoirien, cadre du Rhdp, Ouattara Dramane dit OD n'est pas resté en marge.

C'est à travers un message posté sur sa page Facebook qu'il s'est incliné devant la mémoire du disparu.

'' C'est avec consternation que j'ai appris, ce jour, le décès de mon frère, l’artiste chanteur ANGELO DOGBA, Ange AKOU, fils de la grande famille AKOU de Blockhauss. Fils adoptif de la famille AKOU que je suis, cette nouvelle m'attriste profondément. En ces moments de tristesse, je voudrais adresser à la grande famille AKOU, et particulièrement à mon frangin Augustin AKOU , mes sincères condoléances. Mes pensées vont également à l'endroit de mon aîné Christophe AKOU, à Gérard AKOU et à Habib AKOU, mais et surtout à Maman AKOU qui, en moins de deux ans perd ainsi, époux et fils. Repose en paix, mon frère Angelo'', a-t-il écrit.

Pour rappel, Ouattara Dramane fut un important acteur du showbiz ivoirien. Il était le premier responsable de Canta Productions, une entreprise spécialisée dans l’organisation de spectacles et d'évènements culturels, dans la production d'artistes, dans la communication audiovisuelle et dans la restauration. Il a annoncé la fermeture de cette entreprise en juin 2021.