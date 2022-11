Concert inédit: Josey va ‘’posséder’’ le Sofitel Hôtel Ivoire le 17 décembre

Après un franc succès de son dernier concert le 26 juin dernier, Josey remet le couvert. Pour la première fois, la Diva Josey va renaître de ses cendres comme un phénix au Sofitel hôtel ivoire à Cocody le 17 décembre prochain. L’information a été donnée le vendredi 18 novembre à l’hôtel Palm club sis à Cocody lors d'une conférence de presse.

Josey en attraction le 17 décembre prochain au Sofitel hôtel Ivoire d'Abidjan

Organisé par la maison Shama Production, ce deuxième challenge de l’auteur du titre à succès ‘’Diplôme’’, s’annonce riche. Ce concert inédit qu’offrira l’artiste chanteuse Josey, est placé sous le signe de la renaissance.

Josey promet un spectacle exceptionnel à ses fans au soir du 17 décembre prochain. ‘’J’ai hâte qu’on puisse partager cette expérience encore une fois ensemble. Belle expérience dernière, je suis sûre qu’elle le sera encore. Chez nous les chrétiens, on dit : la gloire de la première sera plus grande que la deuxième. C'est sur ces mots que je me base pour dire que le concert sera extraordinaire. Mon challenge, ce n'est pas de remplir la salle mais de livrer un spectacle inédit, exceptionnel’’, a-t-elle déclaré.

Pour l’artiste qui a révolutionné le mapouka à travers son titre ‘’Zambelemen’’, le thème du concert n’est pas fortuit. Comme l’oiseau le phénix, Josey voit sa musique perdurer dans le temps. ‘’Je me réfère à l’oiseau le phénix qui est plein de richesses. Je souhaite que ma musique perdure’’, a-t-elle fait savoir.

Selon Delaure, représentant la maison Shama production, l’artiste Josey mérite la scène du palais des congrès. ‘’On a décidé d’aller à l’hôtel ivoire parce que nous estimons qu’aujourd’hui, Josey mérite d’avoir sa place sur l’une des grandes scènes de la Côte d’Ivoire. Elle mérite de faire un spectacle pour des gens qui, pour une raison ou pour une autre, ne peuvent pas faire le déplacement pour le palais de la Culture. Josey aujourd’hui, sans l’avoir demandé, les ivoiriens lui ont octroyé le titre de Diva. C’est pas pour surplanter les autres talents mais nous le voyons comme une forme de bénédiction sur l’artiste pour pouvoir succéder à tous ces grands noms que regorge la Côte d’Ivoire, tels que : Aicha koné, Antoinette Konan, Chantal Taïba, etc. Qui étaient beaucoup plus jeunes que Josey quand elle dominaient le showbiz’’, a-t-il expliqué.

Notons que les tickets sont disponibles dans tous les réseaux librairies de France, Cap Nord, cap sud à 50.000 Fcfa, 100.000 Fcfa et 150.000 Fcfa.

Mariam Ouattara : Afrique-sur7.ci