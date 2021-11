Qui veut tuer Schama, le fils de Josey ? La chanteuse désemparée

Une chaine YouTube a annoncé le décès de Schama, le fils de la chanteuse ivoirienne Josey. L'artiste, désemparée et choquée, a très vite démenti l'information sur sa page Facebook officielle.

Josey dénonce la rumeur sur la mort de son fils

Lundi 8 novembre 2021, la page YouTube Dylan Buzz Officiel a posté une vidéo dans laquelle on apprend le décès de Schama, le fils de la chanteuse Josey. "Sur les réseaux sociaux, il y a de cela quelques heures, on a appris la triste disparition de l'enfant de l'artiste-musicienne Josey, de son vrai nom Gnakrou Josée Priscille. Chers auditeurs, voilà une nouvelle qui est venue mettre tous les fans de l'artiste-musicienne Josey dans une grande désolation", a dit le commentateur de la vidéo. L'auteur de la page YouTube va plus loin en arguant que la star ivoirienne avait tout misé sur cet enfant, fruit de son union avec le footballeur Serey Dié.

Dès la diffusion de cette nouvelle, l'ancienne compagne du capitaine des Éléphants a fait une publication pour démentir l'information. Dans une publication sur Facebook (qu'elle supprimera plus tard), Josey a expliqué ne pas comprendre les motivations du propriétaire de la chaine qui a véhiculé la rumeur. Elle a même demandé à ses fans de l'aider à saisir les autorités compétentes, car le Youtubeur serait basé au Cameroun.

"OK !! Les actions ayant commencé j’ai jugé bon de ne pas davantage donner de visibilité à ce tas de ramassis virtuel ( qu’on doit d’ailleurs continuer à signaler ) Merci pour votre sollicitude et votre spontanéité ! ÇA CHAUFFE PAS. Voici donc le bien fondé d’avoir une famille sur Facebook. C’est plutôt à ça que cela sert. Que DIEU VOUS BÉNISSE ET NOUS GARDE TOUS", a posté l'auteure de la chanson Diplôme.

Il faut dire que les fans de la mère de Schama ont immédiatement apporté leur soutien à leur idole, non sans menacer la chaine YouTube incriminée.