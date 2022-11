Algérie: Riyad Mahrez égale le record de Rabah Madjer

Le jeudi 16 novembre 2022 à l’occasion du match amical qui a opposé l’Algérie au Mali, Riyad Mahrez s’est offert le 28e but de sa carrière avec les Fennecs. L’ailier de 31ans égale ainsi le nombre de buts marqués par la grande légende du football algérien Rabah Madjer.

Riyad Mahrez rejoint Rabah Madjer

Riyad Mahrez entre encore un peu plus dans le panthéon du football algérien. Le natif de Sarcelles qui peut se targuer d’avoir contribué largement au second sacre de l’Algérie à la CAN en 2019 vient de rejoindre le Top 4 du classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la sélection algérienne. Mieux, le capitaine des Fennecs a égalé la légende Rabah Madjer au classement des meilleurs buteurs de l’histoire des Fennecs. Ceci grâce à son but inscrit sur penalty face au Mali jeudi à l’occasion du match amical face au Mali (1-1). L’ailier de Manchester City avec son 28e but égale Madjer, troisième au classement. Désormais, seuls deux joueurs devancent le capitaine des Fennecs à savoir : Abdelhafid Tasfaout (36 buts), et son comparse Islam Slimani (42 buts).

Au-delà de son 28e but avec les Fennecs d’Algérie, Riyad Mahrez a connu une année 2022 compliquée avec la sélection algérienne. L’ailier de 31 ans n’a pas pu réussir à porter sa sélection à la CAN 2021.

Les champions d’Afrique 2019 ont été éliminés dès l’étape de la phase de poule au Cameroun en janvier. Outre cette élimination prématurée à la CAN 2021, l’Algérie a connu une autre désillusion quelques semaines plus tard, précisément le 25 mars ou les Fennecs ont été éliminés dans les barrages de la Coupe du monde Qatar 2022 par le Cameroun au terme d'un scénario littéralement renversant. L'ancien joueur de Leicester n'a pas encore digéré cette grosse déception. La preuve récemment lors d'une interview, il a révélé une fois encore sa grosse déception.