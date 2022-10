Algérie: Erling Haaland dithyrambique à l'endroit de Riyad Mahrez

Dans une déclaration à la suite de la belle victoire de Manchester City contre Manchester United (6-3) dimanche à l’occasion de la 8ème journée de Premier League, Erling Haaland s’est fendu d’une déclaration concernant Riyad Mahrez. Le buteur norvégien estime que le capitaine des Fennecs est l’un des meilleurs joueurs africains avec qui il a joué.

Erling Haaland adule Riyad Mahrez

Avec Phil Foden, Jack Grealish, Riyad Mahrez, et surtout Erling Haaland, Manchester City dispose d’une armada offensive de gala cette saison. Cette horde de joueurs talentueux a fait parler la poudre dimanche contre Manchester United à l’occasion de la 8ème journée de Premier League. Auteurs d’un triplé chacun, Phil Foden et Erling Haaland ont détruit littéralement la fébrile défense des Reds Devils.

Arrivé l’été dernier, le norvégien réalise des prestations exceptionnelles et ses statistiques stratosphériques (10 matchs, 17 buts et 3 passes décisives toutes compétitions confondues) l’attestent si bien.

Les performances reluisantes du Cyborg contraste avec celles de l’international algérien Riyad Mahrez. Avec l’arrivée de l’ancien joueur du Borussia Dortmund, le joueur de 31 ans a un temps de jeu réduit en ce début de saison et n’a toujours pas marqué le moindre but en 8 rencontres disputées toutes compétitions confondues. Au-delà de cette période compliquée que traverse le natif de Sarcelles, Erling Haaland estime qu’il est avec Hakim Ziyech, les meilleurs joueurs africains avec qui il a joué. « Meilleurs africains avec qui j’ai joué : Achraf Hakimi et Riyad Mahrez. Ils ont un très bon niveau », a confié le norvégien.

Cette déclaration empreinte de respect et d’admiration vient balayer les soupçons de tensions qui auraient existé entre les deux joueurs.

Le Fennec doit se réinventer

Cet été, Riyad Mahrez a paraphé un nouveau contrat de 3 ans avec les Sky Blues, ce qui le lie au club jusqu’en juin 2025. Auteur de performances exceptionnelles la saison dernière, le capitaine des Fennecs d’Algérie doit devoir se réinventer pour retrouver ses repères et ses bonnes sensations d’antan.