FIF: Après sa défaite, Didier Drogba nommé Directeur commercial

Bonne nouvelle pour l’emblématique ex-capitaine des Éléphants de Côte d'Ivoire, Didier Drogba, qui a annoncé une très bonne nouvelle dans un message posté sur sa page Facebook.

En effet, la légende de Chelsea et de l’Olympique de Marseille, Didier Drogba, a annoncé qu’il va rejoindre « la première licorne blockchain durable au monde 5irechain » en tant que Directeur commercial. C’est donc une nouvelle aventure qui commence pour l’ancien buteur ivoirien de 44 ans, quelques mois après son échec à l'élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football (FIF). Il n’a pas manqué de préciser le rôle qu’il jouera au sein de cette organisation.

« En tant qu’athlète, je m’engage à soutenir les causes à impact social. Avec 5irechain et leur united nations SDG focus, nous voulons permettre un monde durable (...) Le sport et la technologie ont beaucoup de potentiel combiné. J’ai hâte de travailler avec eux pour diriger le monde du sport et de l’impact dans un avenir technologique adapté à la blockchain », a-t-il conclu. Notons que 5ire est un réseau blockchain, créé en août 2021, dont l’objectif est d’apporter durabilité, technologie et innovation pour construire la cinquième révolution industrielle (5IR).

Cette information suscite la réaction de nombreux internautes. ‘’Champion, je te souhaite bonne chance. Dieu te donne toujours ce qui est bon. Le temps est l'autre nom de Dieu. Le meilleur reste à venir pour toi. Va et bonne chance‘’, a commenté un internaute, quand un autre écrivait: ‘’Directeur commercial, Idriss Diallo pourrait te nommer à ce poste à la Fif‘’.