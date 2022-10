Didier Drogba : Tout savoir sur l'ex-footballeur international ivoirien

Didier Drogba, né le 11 mars 1978 à Abidjan, en Côte d’Ivoire, est un footballeur international ivoirien qui évoluait au poste d'avant-centre. Il s'agit d'un ancien footballeur professionnel ivoirien qui a évolué du côté de l'OM ou encore de Chelsea. Découvert du côté de Guingamp, Didier Drogba est devenu ensuite une légende du club de Chelsea. Depuis la fin de sa carrière de footballeur, l'Ivoirien œuvre dans le milieu du sport où il est vice-président de la commission des acteurs de football au sein de la FIFA ou encore ambassadeur de l'Organisation mondiale de la santé pour le sport et la santé. Il intervient aussi en tant que consultant pour Canal+ lors de soirées européennes.

Origines familiales

La famille de Didier Drogba appartient à l’ethnie bété. Il grandit dans le quartier de Yopougon Sicogi, à Abidjan. Il est le fils d'un employé de banque et d'une dactylo. Il quitte la Côte d'Ivoire à l'âge de cinq ans, en 1983, lorsque sa famille l'envoie en France où vit son oncle Michel Goba. Celui-ci exerce le métier de footballeur professionnel au Stade brestois durant trois ans, l'enfant suit son oncle de ville en ville, au fil de ses transferts à l'AS Angoulême puis à l'USL Dunkerque. Mais son titre de séjour n'est pas renouvelé et il doit retourner à Abidjan. L'année suivante, ses deux parents perdent leur emploi et le confient de nouveau à son oncle, qui a resigné à l'USL Dunkerque. Drogba signe sa première licence dans ce club comme pupille et joue arrière droit. Didier suit ensuite son oncle au SC Abbeville en 1989 mais le club est en dépôt de bilan à la fin de la saison et les deux Ivoiriens rejoignent l'US Tourcoing. Didier Drogba retrouve ses parents en 1991 lorsqu'ils s'établissent en France avec ses frères et sœurs. Plusieurs membres de sa famille ont essayé de faire carrière dans le football mais Drogba attire plus les projecteurs sur sa famille.

En 1999, Didier Drogba rencontre Lalla Diakité, une jeune femme malienne, en 2011 à Monaco, il l’épouse civilement. Le couple eût trois enfants, Isaac Drogba, iman Drogba et Kieran Drogba. Le mariage a connu des hauts et des bas c’est ainsi que le couple a confirmé le mercredi 13 janvier 2021 leur divorce.

Parcours footballistique

Le droitier Drogba commence sa carrière en France, au Mans Union Club 72. Il découvre la Ligue 1 avec l'En avant Guingamp, puis dispute ses premières rencontres européennes sous les couleurs de l'Olympique de Marseille.

L'attaquant est transféré au Chelsea FC en 2004 où il est un des meilleurs joueurs et attaquants de sa génération. Il remporte notamment l'édition 2011-2012 de la Ligue des champions avec le club anglais. Après son départ, il est élu « meilleur joueur de l'histoire du club » par les supporters. Il est à ce jour considéré comme l'un des meilleurs joueurs africains de tous les temps.

Didier Drogba a fait partie de l'équipe de Côte d'Ivoire de 2002 à 2014. Nommé capitaine de la sélection, dont il est le meilleur buteur, il a été deux fois finaliste de la Coupe d'Afrique des nations en 2006 et 2012.

Il annonce prendre sa retraite sportive le 22 novembre 2018, après 20 ans de carrière dans le monde du football professionnel, plus de 700 matchs joués et plus de 360 buts marqués en club et avec la sélection ivoirienne.

Le 11 décembre 2018, il devient officiellement vice-président de l'organisation internationale Peace and Sport. Le 1er mai 2020, il est nommé vice-président de la commission des acteurs de football au sein de la FIFA. Le 18 octobre 2021, il est nommé Ambassadeur de l’OMS pour le sport et la santé.

Après carrière...

Le 22 avril 2022, Didier Drogba s'incline au premier tour des élections présidentielles de la Fédération de football ivoirienne. Avec 21 voix récoltées sur 130, il termine derrière Idriss Diallo (vainqueur au second tour avec 63 voix) devant Sory Diabaté (61 voix obtenues au second tour).

Quelques jours après l'élection, Idriss Diallo indique souhaiter travailler avec ses adversaires, dont Didier Drogba, qu'il aimerait impliquer au cours de son mandat.

À partir de la saison 2021-2022, Didier Drogba rejoint l'équipe de consultants de Canal + pour intervenir sur les matchs de Ligue des champions.

C’est ainsi que l’international Didier Drogba est l’un des plus grands joueurs de l’histoire du football.

Quel est l'âge de Didier Drogba ?

Didier Drogba est né le 11 mars 1978 et est âgé de 44 ans.

Quelle est la fortune de Didier Drogba ?

La fortune estimée de Didier Drogba est d'environ 90 millions d'euros. Il est le deuxième joueur africain le plus riche derrière Samuel Eto'o. À Chelsea, il a gagné environ 7,5 millions d'euros par an et tire aussi ses profits de contrats publicitaires.

Quelle est la fondation de Didier Drogba ?

En 2007, l'Ivoirien crée la Fondation Didier Drogba. Elle agit dans le domaine de l'éducation et de la santé en Afrique. L'ancien joueur de football professionnel décide de verser l'intégralité de ses gains de contrats publicitaires avec la marque Pepsi pour financer ce projet humanitaire. Il fait construire un hôpital dans la capitale ivoirienne, Abidjan. En 2012, lors d'un gala de charité organisé à Londres, la fondation de Didier Drogba récolte pas loin de 600 000 euros.