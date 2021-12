Serge Bilé: "L’Ivoirien le plus connu dans le monde entier, c’est Drogba"

La candidature de l’ancien international, Didier Drogba, à la présidence de la Fédération ivoirienne de football (FIF), continue de susciter beaucoup de réactions, surtout depuis l’élection, samedi, de Samuel Eto’o à la tête de la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT). Mais pour le journaliste - écrivain, Serge Bilé, pas de doute: Drogba est l’homme qu’il faut à la présidence de la FIF. Il s’explique.

Serge Bilé: « Si certains n’ont pas compris le profit que la Côte d’Ivoire peut tirer de la notoriété de Drogba, je n’ai plus rien à ajouter »

"J’ai exprimé ici il y a un an mon soutien à Didier Drogba qui souhaite prendre la tête de la fédération ivoirienne de football et servir son pays de son mieux. J’ai essuyé les critiques de ses opposants qui m’ont rétorqué que ce n’est pas parce que c’est Didier Drogba qu’on va lui « dérouler le tapis rouge » et lui « donner » la FIF. Perso je n’ai jamais demandé qu’on lui « donne » la présidence mais j’ai plaidé pour qu’on ne lui mette pas des bâtons dans les roues, parce que c’est Didier Drogba. Je précise que je ne connais pas Didier Drogba et que je ne lui dois rien. À la suite de mon post du jour saluant l’élection de Samuel Eto’o à la tête de la fédération camerounaise de football, deux personnalités ivoiriennes m’ont appelé d’Abidjan pour m’exprimer à nouveau leur désaccord sur le cas Didier Drogba.

Ils font partie du clan qui fait barrage en mettant en avant deux griefs principaux contre Didier Drogba. Le premier grief, c’est qu’il ne distribue pas l’argent. Le second, c’est qu’il ne se prosterne pas devant les « gloires » nationales. Je vous laisse imaginer ma réponse sans gant et sans filtre, d’autant que (je le répète) je ne demande pas qu’on « donne » la FIF à Didier Drogba mais plaide pour qu’on ne lui fasse pas de misères. Je note pour finir que, quel que soit le point du globe où l’on se rend, l’Ivoirien le plus connu dans le monde entier aujourd’hui c’est Didier Drogba. Si certains n’ont pas compris le profit que leur pays peut tirer d’une telle notoriété, je n’ai plus rien à ajouter".

*De Serge Bilé, journaliste-écrivain*