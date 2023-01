Serge Bilé: A la découverte d'un auteur défenseur du monde noir

Serge Bilé est un écrivain, producteur, réalisateur ivoirien très connu à l'international qui a su toucher le cœur de lecteurs, avec sa plume impressionnante. Il est aujourd’hui l’un des écrivains les plus lus du monde. Ses ouvrages ont touché plusieurs générations.

Serge Bilé, une référence de l’écriture

Serge Bilé est un journaliste franco-ivoirien né le 26 juin 1960 à Agboville. Il a travaillé à Martinique la Première et a assuré le journal télévisé de cette antenne de juillet à août 2019. Il a été étudiant à la fac de lettres et a enseigné de 1990 à 1991 l'allemand à la maison d'arrêt de Poitiers. Après sa maîtrise, il devient en 1993, journaliste à RFO Paris. Il passe de là à RFO Guyane, puis à RFO Martinique.

Écrivain et producteur-réalisateur, il est l'auteur d'essais et de documentaires sur le monde noir africain, antillais et sud-américain. Il est également fondateur, en 1994, d'Akwaba, association interculturelle ivoirienne et martiniquaise qui a pour but de créer des liens entre les Africains et les Antillais. En 1995, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire lui décerne le prix Ebony.

Passionné de musique, il a également écrit pour de nombreux artistes. Il est l'auteur de la chanson Nouveau Monde, distinguée par la Sacem et enregistrée au profit de l'Unicef par une pléiade de célébrités. En janvier 2005, dix ans après le documentaire Noirs dans les camps nazis (1995), il publie l'essai Noirs dans les camps nazis. Le livre est très critiqué par trois historiens, Joël Kotek, Tal Bruttman et Odile Morisseau, qui en dénoncent les erreurs et l'absence de rigueur scientifique.

Créatif, Serge Bilé produit et réalise aujourd’hui des documentaires sur le monde noir. Thèmes historiques et rares : les Boni de Guyane, prime au festival du film de Montréal, Noirs dans les camps nazis et plus récemment Maurice, le saint noir. Il est l’auteur de la comédie musicale Soweto, sur la vie et le combat de Nelson Mandela, plébiscitée aux Antilles et au Casino de Paris. En 2001, il a signé quelques chansons de l'album de la diva martiniquaise Giselle Baka, dont "Je t'aime" devenu un véritable tube dans la Caraïbe régulièrement diffusé sur les radios FM.

Bibliographie - Œuvres

Noirs dans les camps nazis (2005, Éditions Serpent à plumes)

La légende du sexe surdimensionné des Noirs (2005, Éditions Serpent à plumes)

Sur le dos des hippopotames (2006, Éditions Calmann-Lévy)

Quand les Noirs avaient des esclaves blancs (2008, Éditions Pascal Galodé)

Le miracle oublié : chronique des apparitions de la Vierge Marie en Martinique (2008, Éditions Pascal Galodé)

Et si Dieu n'aimait pas les Noirs : enquête sur le racisme aujourd'hui au Vatican (2009, Éditions Pascal Galodé)

Au secours, le prof est noir ! enquête sur le racisme dans l'Éducation nationale (avec Mathieu Méranville) (2009, Éditions Pascal Galodé)

Blanchissez-moi tous ces nègres (2010, Éditions Pascal Galodé)

Sombres Bourreaux - collabos africains, antillais, guyanais, réunionnais et noirs américains, dans la deuxième guerre mondiale (2011, Éditions Pascal Galodé)

La Mauresse de Moret - La religieuse au sang bleu (2012, Éditions Pascal Galodé)

Singe, les dangers de la banalisation des esprits (avec Audifac Ignace) (2013, Dagan Editions)

Poilus nègres : soldats créoles et africains en 14-18 (en collaboration avec Mathieu Méranville) (2014, Dagan)

Esclave et bourreau : l'histoire incroyable de Mathieu Léveillé, esclave de Martinique devenu bourreau au Canada (2016, Serpent à plumes)

Dans le jardin secret d'Aimé Césaire (2017, Jasor)

Les Noirs dans l'histoire : clichés et préjugés de l'époque coloniale à nos jours (en collaboration avec Mathieu Méranville) (2017, L'Archipel)

Boni : la naissance d'un peuple (2018, Rymanay)

Le seul passager noir du Titanic (2019, éditions Cercle Media)

Conte

Tiwa et la pierre miroir (2006, Édition Monde Global)

Ouvrage collectif

Dadié, l'homme de tous les continents. Cent écrivains du monde rendent hommage au centenaire vivant (2019, Éditions Eburnie, Abidjan), Collectif ;

Documentaires

Les Boni de Guyane (1994)

Noirs dans les camps nazis (1995)

Maurice le saint noir (1998)

Une journée dans la vie de Marie-Madeleine (2009)

Paroles d'esclavage (2010)

Comédies musicales

Soweto (2008, Spectacle sur la vie de Nelson Mandela)

1902 (2010, Spectacle autour de l'éruption de la Montagne Pelée)

Rita Sorgho www.Afrique-sur7.ci