Décès de Charles Konan Banny, Tidjane Thiam pleure son « Tonton »

Charles Konan Banny, ancien Premier ministre de Côte d’Ivoire, décédé le 10 septembre 2021, a reçu un hommage de Tidjane Thiam, ancien directeur général de Crédit suisse.

L’"Au revoir" de Tidjane Thiam à son "Tonton"

Charles Konan Banny, né le 11 novembre 1942 à Divo (Côte d'Ivoire) est décédé le 10 septembre 2021 à Neuilly, en région parisienne, en France. Économiste et homme d'État, il a été Premier ministre pendant 1 an et 4 mois entre 2005 et 2007 sous la présidence de Laurent Gbagbo. Infecté par le SARS-CoV-2 en Côte d'Ivoire, à Abidjan, il est évacué vers la France le 7 septembre 2021 et meurt à l'hôpital américain de Neuilly le 10 septembre de la Covid-19.

L’ancien président du BNETD et ministre du Plan et du Développement, M. Tidjane Thiam a bien connu l’illustre disparu qu’il appelait affectueusement « Tonton ». Il a réagi à sa disparition en déclarant, via un communiqué relayé par son porte-parole Dr.Marc-Arthur Gaulithy :

« Un grand homme nous a quittés. Il a été toute sa vie durant un modèle de courage, d’intégrité et de droiture. C’était un homme bon, qui avait toujours un mot gentil, une attention pour chacun. Une source d’inspiration pour moi depuis ma petite enfance.

Nous avions pris cette photo ensemble la dernière fois que nous nous sommes vus, le 10 septembre (2020, ndlr) dernier à Paris. Il m’avait donné comme toujours des conseils et nous avions ri ensemble grâce au sens de l’humour que nous lui connaissions tous.

Au revoir Tonton. Dieu te bénisse et que la terre te soit légère. »

Biographie de Charles Konan Banny

L’ancien Premier ministre Charles Konan Banny avait 78 ans au moment de son décès de la Covid-19. Il a été chargé de mission à la Caisse de stabilisation et de soutien des prix des productions agricoles (Caistab) pour son premier poste. En 1970, il rejoint l'Organisation inter-africaine du café (OIAC). Il deviendra plus tard secrétaire général adjoint, puis secrétaire général de cette organisation.

En 1976, le natif de Divo entame une carrière de banquier à la BCEAO. Une dizaine d’années plus tard, il est désigné directeur national de la BCEAO en Côte d'Ivoire.

Gouverneur par intérim de la BCEAO de 1990 à 1993 en remplacement d’Alassane Ouattara, Premier ministre sous le dernier mandat du président Félix Houphouët-Boigny et actuel Président de la Côte d’Ivoire depuis 2011, il devient gouverneur en titre de cette banque en janvier 1994 jusqu'en 2005.

Charles Konan Banny a également présidé la Commission pour le dialogue, la vérité et la réconciliation en Côte d'Ivoire de septembre 2011 à décembre 2014.