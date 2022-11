Algérie: Alger annule les intérêts sur la dette cubaine

Le président cubain, Miguel Diaz-Canel Bermudes a bouclé ce samedi 19 novembre 2022 une visite officielle de travail de 3 jours en Algérie. Le chef de l’Etat cubain peut s’estimer heureux après cette visite puisque son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune a pris une série de mesures qui vont au profit de la grande île.

L'Algérie vient en aide à Cuba

Arrivé jeudi en Algérie, Miguel Diaz-Canel Bermudes a été reçu par son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune. Le chef de l’Etat algérien a annoncé justement à l’issue d’une tête à tête avec son hôte, une série d’aides économiques à Cuba pour aider ce pays à sortir de sa situation économique précaire et difficile.

Entre autres mesures, le président algérien a décidé que son pays fasse don d’une centrale électrique solaire à Cuba. Alger a aussi pris la décision d’annuler les intérêts sur la dette cubaine et de reporter le paiement de celle-ci jusqu’à l’amélioration de la situation économique de ce pays. « L'Algérie a décidé d'atténuer les difficultés auxquelles fait face l'économie cubaine en annulant tous les intérêts sur la dette cubaine «, a-t-il indiqué.

Alger et La Havanne entretiennent d'excellentes relations

L’Algérie et Cuba entretiennent des relations diplomatiques séculières qui datent précisément de 1960 et cela n’a pas échappé aux deux présidents qui se sont réjouit de la parfaite entente entre les deux pays. Dans une déclaration conjointe avec son homologue cubain, Abdelmadjid Tebboune a affirmé a salué justement « des relations historiques qui se sont consolidées par les valeurs de liberté, de paix et de justice » que les deux nations partagent.

Abdelmadjid Tebboune a rappelé à cette même occasion, « la solidarité permanente de l'Algérie avec le peuple cubain, en vue de lever le blocus économique, commercial et financier qui lui est imposé depuis plus de 60 ans, mû par notre conviction des principes des Nations Unies et de la résolution de l'Assemblée générale de l'ONU qui appelle à la levée de ce blocus ».

Par ailleurs, les deux hommes forts ont réaffirmé la volonté commune des deux pays de renforcer leur coopération dans bien nombres de secteurs.